產評：放水任美股爆炒　玩火自焚難收科

美國掀打中美貿易戰，經濟本來已見暗湧，冷不防新冠肺炎疫情大爆發，美國經濟大停擺。三月以來美股經歷五次熔斷，迫使聯儲局開大「水喉」量寬兼減息救火。可經濟搞不好，資金苦無出路，只有到美股瘋炒，致估值離地，表現大上大落。內部問題多多，偏偏此時中美戰線延至金融領域，賠上的是紐約作為國際金融中心的利益。如此搬石砸腳，最終若換來股災兼經濟大蕭條，不令人意外，可憐的是要全球陪葬！

美股市值高企，道瓊斯工業、羅素2000、納斯達克及標普五百這四大指數的預測市盈率分別達24倍、69倍、28倍及24倍。可美國聯儲局預測今年國內生產總值（GDP）將萎縮6.5%、失業率達9.3%，更表明二○二二年底前維持息率不變，大概就在廣告天下，別對年內美國經濟復甦存太大期望。

經濟景氣如是，可道指和納指由三月低位已回升約四成，後者近周更曾創歷史新高。究其原因，經濟持續停擺，資金湧入股市圖利。近期大量美國散戶湧入細價股甚至已申請破產的垃圾股狂炒，在周四美股大跌前的一周，美股低於一美元的「仙股」（Penny Stocks）平均升幅達八成。散戶市特色是非理性投資，經驗說明，每當股市炒風熾熱，估值愈來愈離地，散戶參與度日高，往往就是股災先兆！

美股能否避過一劫，還看經濟表現。美國總統特朗普為着十一月的大選連任，必設法挺經濟，甚至硬推負利率。問題是，如此手段催谷股市撐經濟，不能長久。更何況如今中美關係再度緊張，科技戰、金融戰也好，沒有參與者不用付出代價的，美國經濟豈不傷上加傷？

針對中美金融戰，雖然赴美上市中概股質素參差，但無可否認，中國的新經濟具增長潛力，龍頭新經濟股的投資價值不容全盤否定。美國的針對，不但會趕絕不合規的中概股，更會令大型實力中概股意興闌珊，來香港第二上市潮正是以行動作回應，相信美國相關的金融及專業服務需求亦會因此而下降。營商環境差還要主動趕客，政治紅利歸政客，但短期對美國經濟「踩多一腳」，損失就由美國人來承擔。

由於短期市場流動性仍充裕，加上有政治因素，美股尚不好估頂，但美國經濟和資本市場風險愈來愈高，卻是事實。全球資金大挪移正在進行中，最終或演變成美元本位危機。到底這場沒有子彈的經濟戰爭如何收官，有沒有贏家，誰是贏家，只有放長雙眼等着瞧！