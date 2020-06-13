從美國黑人被警察虐殺一事開始，美國、英國、加拿大、澳洲和歐洲都掀起了反美國種族主義，以至反整個西方幾百年種族主義的大暴動。美國是反內戰時代南方白人主義的任何殘留紀念和象徵，推翻所謂發現新大陸的哥倫布的塑像；英國與法國則有反奴隸貿易商的紀念；澳洲因總理說澳洲歷史裏沒有奴隸制，被翻出對奴工和原居民種族主義剝削與滅絕的事迹。

全世界依賴奴隸制、種族主義興起的國家，都驟然興起算種族主義歷史帳的活動和示威抗議。比起一九六八年美國反越戰引起的西方大暴動，更從根本地追究西方邪惡的根源。

一方面，由歷史到現代，現實的政治鬥爭增添了強大的歷史感情以及道德感，也使得由抗議警暴的抗爭，變成有深厚歷史意義與教訓的社會運動，不會因為警暴處理的結果而平復，反而在種族主義根源探索中，把更多的制度性問題發掘起來，刺激起更大和更廣泛的反思、反抗，警暴抗議便變成反西方制度的大暴動，從清除與種族主義有關的紀念和遺迹開始，下一步便是要求制度上的大變。

然而，這是一條漫長的道路，沒有破壞與奴隸制有關人物的雕像、改街道廣場的名字那樣容易。要把意識形態和偽造的歷史清理，更加複雜，反對的既得利益者更多，工作更繁瑣。西方興起而改寫的歷史與社會文化歷時幾百年，撥亂反正便只能是漫長的過程，不可能一蹴即至，卻是西方興起走向相反方向的第一步。

另一方面，正是如此，今次西方反種族主義的大暴動、大運動，亦同時是一場巨大的教育運動。西方社會，從年老到年輕在抗議的浪潮中反思、反省，重新檢驗他們幾百年所受的種族主義、殖民主義的教育與洗腦。或許大暴動終會被當權者鎮壓，種族主義、殖民主義的體制和文化還不能一下子被推翻，還會作死前的一搏，不過，思想的種子布下，仍會發芽成長。

最關鍵的是，二○二○年不同於一九六八年，美國以至整個西方霸權正在衰落，內外種種問題纏繞，不能不求變，思想的禁錮與洗腦作用大不如前。參與暴動的人，在經濟不景、發展不前的境況下，再不能回歸建制，為種族主義、殖民主義的體制所勞役，經濟矛盾會加劇社會矛盾、政治矛盾。國際發展的重心已轉移至西方以外，其他國家的興起，特別是中國的復興，便打破了美國夢的虛幻泡沫。歐美西方社會的失落，也會促使今天的教育變成明天轉變的大動力。

西方以外的各國，會怎樣回應呢？