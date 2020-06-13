香港教育一向備受詬病，反修例黑暴更將所有問題暴露無遺，部分教師失德敗行令人瞠目結舌。教育局亡羊補牢，要求新入職教師必須在三年內接受由教育局提供的三十小時核心培訓，包括「教師專業身份」及「展現專業操守和價值觀」等課程；在職教師則維持每三年接受一百五十小時培訓，其中三十小時內容需涵蓋指定範疇，包括「專業操守」課程。對此，教協照例跳出來反對，聲稱教育局推行「政治洗腦」，「把政治目的帶入校園」云云。

這正是典型的賊喊捉賊。把政治目的帶入校園的恰恰是教協黃師，他們不僅對學生進行政治洗腦，有的甚至公然帶領學生參與堵路縱火。黑暴爆發以來已有三千六百多名學生被捕，最小的只有十一歲，另有二百名教師涉專業失當被投訴，這難道不是政治？實際上，被投訴的教師只是冰山一角，教育界在教協把持之下烏煙瘴氣，失德敗行的黃師不知凡幾。最好笑的是，香島中學有位女教師因沒有禁止學生於音樂考試演奏港獨歌曲而不獲續約，她竟然質疑校方的決定。其實正如校方指出，香島是傳統愛國學校，辦學理念宗旨鮮明。該女教師連這一點也搞不清楚，傻傻地跑到愛國學校宣揚港獨，可見其智商實在有問題。

香港教師平均質素本已令人質疑，加上部分黃師夾帶私貨，帶着政治立場教學，結果自然是一代不如一代。不少學校儼如政治洗腦工場，學生淪為黑暴主力軍，前途盡毀，而教協還好意思反指教育局把政治帶入校園，真可謂厚顏無恥。

內地官媒認為，香港教育界中毒至深，必須徹底刮骨療毒。沒錯，一班黃師將日本侵華形容為「利大於弊」、將鴉片戰爭扭曲成英國為了消滅鴉片而出兵攻打中國，這種教育除了荼毒學生，根本一無是處。教育局與其加強教師培訓，提高專業操守，不如先清理門戶，掃除毀人子弟的黃師。