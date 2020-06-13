香港百病叢生，先別談甚麼宏觀的經濟、政治及教育，物必先腐而後蟲生，見微知著，單看衞生惡劣便知這城市在衰亡中。後巷藏污如垃圾崗，即使是大街也不見得很光鮮亮麗，陳年結業商店的生銹招牌半空懸掛，隨時塌下來砸死人；店舖攤檔違規擺賣烏煙瘴氣，髒亂不堪；食肆把污水廚餘直接倒進雨水渠，根本是方便老鼠覓食，再加上反修例暴潮示威衝突頻密，街道變了修羅場，雜物亂丟，亂世未必出英雄，但老鼠出沒就可以肯定了。

香港的鼠患愈趨嚴重，大鼠戊肝是全世界首發地方，佔了九成個案。新冠肺炎疫潮終結無期，若果鼠患瘟疫夾擊，那就死得人多。當局在防疫方面無知無覺，前陣子兩個公共屋邨出現肺炎確診個案，疫廈雖然聲稱已經消毒，但居民發現鼠患嚴重，政府一年投放二億元去滅鼠，收穫四萬多隻，成本每隻四千多元，外間都質疑外判的成效。食環署監督不力，像小朋友玩泥沙，左試右試，使用新的滅鼠器成效不彰，白白浪費金錢，更要用回傳統的老鼠籠，簡直是笑話。

食環署滅鼠無方，卻沒有官員受處分。山高老鼠遠，高官都住到半山，當然不會有老鼠走到上去，以往的官員偶爾會做場清潔騷，但近年連做戲也省掉了，作為一個國際金融中心，香港的衞生情況實在丟架，大家何時會見到日本或台灣街上出現老鼠橫行無忌的景象？

事在人為，問題核心是官員無心處理，上層得過且過，北京最近把防控鼠患列為重點工作，首都也這樣做，小小的特區應該感到汗顏。其實天下間滅鼠專家多的是，為何不見聘請外國甚至內地專家來香港大顯身手呢？重賞之下必有勇夫，任何推搪理由都是藉口。其實鼠患來自人患，官場碩鼠為患，高薪低能，國家元首級待遇，連小小老鼠也對付不了，納稅人的血汗金錢都花得冤了。