有以「二百萬三罷聯合陣線」名義團體號召全港工會在本月舉行罷工公投，以表態反對「港版國安法」，另有學生組織「中學生行動籌備平台」響應，將於同日舉行罷工罷課聯合公投，以收集中學生的罷課意向。

響應號召參加罷工公投的工會團體名字陌生，應是因應反修例抗爭才成立的，我估計他們意圖借反對港版國安法名義來試水溫，看看有多少人響應，從而了解自己有幾多實力，為日後的立法會勞工界功能團體爭席位鋪路。另外，近日數宗社會事件，都動輒有人號召「三罷」，結果支持力度不足，「三罷」不見影蹤。但這些新興勞工團體依然不避攻堅，繼續號召群眾對抗，顯然是另有目的。港版國安法由人大常委負責立法，應該不受香港的群眾活動干擾，但他們依然組織「公投」，如果反應熱烈，他們可以站出來振振有詞，說市民反對港版國安法，來鞏固新工會的群眾基礎；如果反應平平，他們自然會轉換口號，另找目標。

至於號召罷課的學生組織，也是個陌生名字，有傳媒指其中有成員的名字曾在香港眾志核心出現，故估計這個學生組織應與香港眾志有一定關連。我相信這些學生團體組織的野貓式公投，其目的也不在推倒港版國安法，原因如上述，立法在全國人大進行，不會因為受到香港一些團體特別是未到合法年齡的中學生團體影響而讓步。他們的真正目的，正如昔日的反國教運動，恐怕是借反對港版國安法來吸引中學生支持，把這些中學生組織起來，滲透進一些中學校園，安營紮寨，打持久戰。

問題在於各中學如何面對這些滲透行動，雖然少不免有部分校長和教師偏黃，但他們自己利益攸關，斷然不敢擺明車馬開放校園，鼓勵這些政治活動。自從反修例運動開始後，有些學校的校長和老師都蠢蠢欲動，有機會便為黃色分子加柴添薪。只要教育局敢站穩立場，要求學校按固有的教育條例治校，嚴禁政治活動滲入校園，如有發現違規，輕則警告，重則可以吊銷校長和教師的執照，明令封校，相信只要教育局認真執行職責，還可以暫時遏止政治滲入校園的歪風。教育局局長楊潤雄最近公開表示，香港並沒有公投制度，公投沒有法律基礎及效力。他並指出，這些團體的所謂公投，是背後推動反對港版國安法，不能接受，應該制止。這是大半年來，首次由教育局局長公開表明立場，可見雖然港版國安法還未公布，已經收到震懾之效。

長遠來說，要糾正歪風，有賴整個教育制度進行大改革，任重道遠，非朝夕可達。