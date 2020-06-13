許智峯提出的私人檢控又有新進展。法庭繼批出的士司機被控危險駕駛的傳票後，又批出西灣河開槍交警涉三宗罪的傳票。政客為撈選票，向受害者和執法者抽刀不足為奇，奇就奇在法庭也加多一刀。受害者變被告，執法者淪罪犯，都可謂特區一大特色。

私人檢控受理與否，法庭必須考慮有關指控是否無理取鬧，藉此打壓異己。連警方和運輸署都沒有對受害的士司機進行檢控，足以說明一切。至於守法市民會否遭警方無端槍傷，更是毋庸多言。

當然，「反中亂港有獎賞，愛國愛港受懲罰」早就不是新聞，別說私人檢控的政治原因大於一切，就說昨日法庭另一宗判決，香港眾志三名成員去年三月在立法會公聽會搗亂，被票控未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，其中一名女被告另被控普通襲擊罪。一如所料，女被告的普通襲擊罪不成立，三人的擾亂秩序雖罪成，但裁判官不忘為被告洗白，讚揚他們犯案並非為了私利，若判入獄便無法貢獻社會，僅罰款一千元了事，比做垃圾蟲罰款千五元還要輕，日後又多一條道理衝入立法會搞破壞了。

至於一名屢犯法律錯誤而遭上訴庭推翻審判結果的高院法官，去年參與反修例聯署後，司法機構竟容許他繼續處理涉及反修例的案件，遭質疑違反《法官行為指引》。大家一定記得，曾有法官批評黑暴為「恐怖活動」、「文革式極端行為」，旋即遭司法機構調職，現在分明是兩把尺。直到傳媒踢爆，司法機構才悻悻然表示不編排該法官處理反修例案件，司法公正云乎哉！

須指出，去年司法機構處理三百多宗投訴，當中十宗跟法官有關，證明市民對司法偏頗已忍無可忍，奈何法官查法官之下，沒有一宗涉及法官的投訴成立。言必稱大英律例的司法界，對於坊間要求跟從英國成立「獨立監察司法委員會」，為何又要反對，你懂的。