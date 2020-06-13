全國人大推出「港版國安法」後，有人描述得猶如天崩地裂，說香港會出現瘋狂的移民和走資潮。其實，此事北京早有心理準備，去者自去，留者自留，大抵不會勉強於你。

但想移民、想走資是一回事，你是否走得了又是另一回事。市場最誠實，自從宣布推出「港版國安法」之後，請問恒生指數、住宅樓價、港元匯率分別下跌了多少？先講恒指吧，引入新法後，曾單日下挫了一千三百多點，但股市旋即出現報復式反彈，如今的指數跟消息未公布前，所差不多。至於住宅樓價也是如如不動，沒出現賣家不問價「放貨」的情況。

港匯就更堅挺，多次觸及強方兌換保證，金管局要大量沽出港元，以穩定匯率。這段日子固然有資金外流，但同樣有資金流入，所謂「有人辭官歸故里，有人連夜趕科場」，以為香港會從此「死硬」的人，未免想多了。

今趟阿爺出手，逼部分港人作移民及撤資打算，這一着委實高明。因為打算不代表真能行動，可能很多人打過算盤之後，才懂得珍惜香港。香港是一個奇怪的地方，教育水平高，資訊流通，人們酷愛外遊，但偏偏對外國實況所知甚少。

去年，筆者身邊不少朋友要安排子女到西方國家生活，說起碼當地不會有警察濫用私刑，我聽後不禁啞然失笑。後來不必由我辯解，近日美國的示威已充分證明，港警美警，究竟何者較為文明了。

移民、撤資所面對的問題是一樣，舉目全球，樂土不多。香港置業難，外國可能求職難，資金留在本地，你可能還可以買物業投資，但是到了外國，現金可能一無所用，只能夠接受零利率。所以說，要走人、走資，京港政府都任由你，但當你明白到去無可去時，自然會重新認識香港的好處。