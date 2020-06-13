諸葛亮《兵要》有這麼幾句：人之忠也，猶魚之有淵。魚失水則死，人失忠則凶。意思是指人有忠誠嘅品德，就好比魚有了水；魚離開水就死得，而人失去忠誠嘅品德就好危險。呢幾句其實亦適用於職場。

做教師就要熱愛教育工作，培養學生有高尚品德，努力學習打好學問基礎，「學成文武藝，貨與帝王家」，即使未能「貨與帝王家」，也能夠堂堂正正做一個人！然而，如今香港校園竟變得如此政治化，不少黃師毀人不倦，學生被煽動走上街頭，破壞社會，未完成學業「已令人生變得更精彩」，思之令人黯然！

事實上，成個香港，自違法佔中以來，很多事情悖於常理，不是嗎？有乜理由於黑暴期間，有教師親自帶領學生出來堵路搞破壞？有公務員吃飯砸鍋，香港電台製作偏頗節目反政府大家耳熟能詳，抹黑警隊嘅《頭條新聞》、「驚方訊息」終要下架！而公務員「端起碗來吃肉，放下筷子罵娘」更時有所聞！打工仔做出損害僱主嘅事，正常情況下應該係「死罪」，之不過香港政府對「變節」公務員可說是太寬鬆，甚至去到縱惡程度，既然壞孩子仲有糖食，以後乖乖聽你話就係孫子！呢，消息指勞工處近日有八名公務員遭免去現時署任嘅職位，其中一人為去年曾發起反對修訂《逃犯條例》集會嘅新公務員工會主席顏武周，佢由署任一級助理勞工事務主任，遭「降回」原職二級助理勞工事務主任，換言之，不能「坐正」，薪金由每月五萬多元降回三萬多元！

阿哥，顏武周屢次參與集會，與政府對着幹，期間竟然仲可紮職，依家公務員事務局先「執正」來做，亦不過係「免去署任職位」而已，若然佢打私人工，如此吃飯砸鍋，肯定豉椒炒魷咗十世啦！香港之所以止暴制亂無能，皆因公僕揸住嘅都係「鐵飯碗」，打極都唔爛。罰不足以畏，睬你有味喇！