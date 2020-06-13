五眼聯盟長期對華為的國際發展甚為着緊，這幾個國家均嚴格把關甚至否決華為在他們國家發展，但英國態度飄忽，首相約翰遜今年初宣布，只要把華為的網絡份額限制在三成五之內，是可以控制將5G合同交付給這家中國科技龍頭企業的風險，但宣布後的半年，英國政府又有另一套說法，指華為能否繼續參與英國的5G建設仍待定，需等候美國的新規定重新評估，看會否影響華為在英國5G的建設。

如果單是網絡安全問題，英國在這方面絕對是有獨特的體會，因為早在一○年，華為在英國牛津郡班伯里建立網絡安全評估中心，專門負責分解剖析英國使用的硬件設備和軟件，按英國標準嚴格監測，該個網絡安全中心曾有結論說，英國監測華為的措施是全球最嚴格最嚴謹的，但並沒有顯示出問題，英國是完全明白美國及其盟友對華為的指控是出於政治針對而不是安全問題。

英國對引入華為網絡建設左搖右擺，是綑綁了華為建設與歐盟及美國的貿易談判，華為變成了英國對外貿易談判的籌碼。無論在五眼聯盟或是其他國際組織，英國並非領導地位，但也具備一定的影響力。如今英國脫歐，需要重新與歐盟商談貿易協作。跟美國的談判也是一樣，自由貿易協定還是剛開始討論，當中更涉及農產品及飛機零件等關稅，若在5G建設上過早決定由華為負責，對英國與歐盟及美國的貿談，就缺少了一個極具議價力的籌碼，因為歐美的通訊商亦覬覦5G建設工程這塊大肥肉，英國借力下，對華為的過去及未來也產生決定性的影響。

英國以華為作為跟歐盟及美國貿談的籌碼亦非全是壞事，只是暫緩在英國的建設步伐，但亦騰出時間空間讓華為在歐洲建設發展，以證明華為5G的實用及可靠性，獲取實際數據後，美英再考慮引入華為5G建設時，主導權不盡在美英，合作條件就重新再來。