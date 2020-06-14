功夫茶：公務員砸鍋造反　管治冇勢就係廢

廢柴政府管治無能，上年六月黑暴爆發，至今一年喇，社會仍然動盪不安，止暴制亂淪為空談，最攞膽嘅係公僕「籠裏雞作反」，政府內部一片黃，吃飯砸鍋，花樣百出，連紀律部隊消防員都有唔少擼起衣袖同政府對着幹，淪為暴徒！而上一任公務員事務局局長羅智光又廢到唔廢，放任姑息乜都齊！依家由聶德權取而代之，功夫茶暫時只睇到佢口水多過浪花，如果佢真係有「勢」懾得住班公僕，山河可拔，何必廢噏無為！

嗱！通常一肚草就格外大聲！功夫茶但知屋邨阿伯論政，明明住喺九龍城，講嘢大聲充滿自信當正自己住喺紫禁城。聶局長身為十八萬公務員阿頭，講嘢點都應該有啲斤両，不久前佢拋出公僕「雙重身份論」，指明公僕除咗有香港特區嘅身份，另一方面亦係國家公務員體系一部分，要對國家忠誠。

之不過，依家連管治公務員忠於香港都做唔到，扯到「一國」咁遠盞嘥氣啫！難怪被學者批評佢「得把口」，實情係因《公務員守則》阻嚇力度不足，才導致公務員公然違反《守則》，而部分公務員更肆無忌憚，參加宣揚顛覆政權、分裂國土嘅集會遊行！黑暴以來，有公務員團體發起反政府大型集會，發起人事後竟然不必受到任何懲處仲紮職添！如此姑息養奸，不是縱惡嗎？仲講乜鬼管治吖？公僕吃裏扒外，出皇糧竟大剌剌反政府，還奢談甚麼「對國家忠誠」，這不是很諷刺嗎？「雙重身份論」只是聶局長自我感覺良好，又如何服人？

呢，尋日聶局長出席一個電台節目，被問到若有公務員參與罷工公投以反對「港版國安法」，政府嘅取態如何？佢就話做法不能接受也不合適，違反了《公務員守則》，又表示公務員「如果牽涉與勞資雙方無關嘅問題，特別係政治性議題，已超越工會爭取與僱員權益有關嘅工作」，會按程序跟進云云。阿哥，呢啲「阿媽係女人」軟趴趴嘅說話，一啲「勢」都冇，公僕點會聽得入耳吖？驚你，就係王八咯！

弱勢政府「積怯成畏，積畏成廢」，一個係咁，兩個又係咁，難怪止暴制亂成為天方夜譚！廢官講就天下無敵，得過且過，點解唔可以直接畀出訊息：公僕凡參與反中亂港活動，一律嚴懲查辦，一經證實，必定革職！阿哥，呢啲就係毛澤東所講嘅對敵人要狠，要壓倒它，要消滅它！

管治之道，在上位者有「勢」有意志力，唔係混吉度日一味廢噏當秘笈，功夫茶斗膽寫包單，公務員必然不會有「陽奉陰違」嘅情況！知道「鐵飯碗」並非必然，唔安分守己即係倒自己米，唔通個個屋企都有個富爸爸咩！