世界視線：特朗普擺低姿態　打選戰有何盤算

隨着美國總統特朗普的民意支持度，跟大選對手、前副總統拜登的差距愈來愈大，「特下拜上」幾乎已成定局，如今最大的懸念是，一旦選舉結果出爐，特氏是否肯乖乖就範，捲鋪蓋走人？拜登日前就不諱言，擔心特氏即使敗選，也會拒絕離開白宮，又揚言相信軍方屆時會出手，確保特朗普服從選舉結果。

有意思的是，特朗普對此表現了罕有的「低姿態」，明言一旦敗選，自己「還有很多其他事要做」，暗示會尊重選舉結果，這也是他首次承認自己有可能落敗。表面上看，這話太不符合特氏的行事風格。早在去年五月，國會就特氏「通烏門」的彈劾程序尚未展開，眾議院議長佩洛西便警告，除非二○二○年大選民主黨候選人以壓倒性姿態擊敗特朗普，否則後者很可能撒賴，利用各種藉口「賴死唔走」。

特朗普回應拜登的挑戰，罕有地展現拿得起放得下的「君子風度」，是因為即使他如何橫蠻自信，但也很難厚着臉皮，繼續在選民已經唾棄他的情況下胡攪蠻纏下去。然而仔細咀嚼一下特氏的說法，他其實並未把話說死。

從特朗普的角度出發，只有大選在「公平、公開、公正」的情況下進行，結果才值得「尊重」，否則的話，特氏反而有責任「維護程序正義」。事實上，人們可以看到，特氏的連任工程正以「兩條腿走路」，其一是「正面出擊」，極力推高白人支持者在十一月踴躍出來投票，根據這個思路，一切向非裔選民靠攏的政策，哪怕是最溫和的警隊改革，特朗普也是非常審慎。另一個則是為選舉製造麻煩，把水攪渾。特氏一再在毫無根據下，聲稱以郵寄方式投票容易造成選舉舞弊，問題是到了今年十一月選舉之時，疫情未必完全受控，郵寄選票的角色肯定吃重，投票結果對特氏有利自然好說，反之將成為他鬧事的藉口。

當年水門事件，尼克遜在最後關頭「知恥」主動求去，但尼氏落台後頂多做回普通老百姓，特朗普卻是「退此一步，即無死所」，分分鐘淪為階下囚，怎會不用盡一切方法負隅頑抗？