神州觀察：道德淪亡人心壞　直播賺錢無底線

內地社會世風日下，人性墮落，每每因利益驅動做出各種挑戰公序良俗、突破道德及法律底線之事，加劇社會沉淪。河南鄭州一對夫妻近日聯袂上演一齣網約車迷姦戲，並於網上全程直播賺取打賞，導致出現社會恐慌，也將網絡直播平台監管不力的老問題再次暴露出來。

有網民在某個地下直播平台發現一名自稱「滴滴出行」網約車司機的男主播，於直播間以大字標題「深夜滴滴迷姦」進行直播，拿出疑似「迷姦水」在車廂噴灑，待乘車女子昏迷後上下其手實施性侵，又炫耀稱前一天剛性侵過另一名女子。有人驚覺事不尋常，經「技術處理」及刪除不堪入目片段後決定將影片公開，隨即引起全國哄動，警方調查證實片中二人乃夫妻，自導自演「迷姦案」只為博打賞，事件與「滴滴」無關。

本次事件的曝光純屬偶然，正如爆料者所言，是無意間撞見，且事涉地下網絡直播黑平台，甚至已牽涉到違法違規問題，包括爆料者本人也應是抱着某種「墮落」想法光顧，最終能夠站出來揭發事件，實屬不易。更關鍵的是，其他光顧者都選擇了沉默，一門心思圍觀看「戲」，若唯一的爆料者當初也保持沉默，是否意味此事有可能永不為人所知？

令人不無擔憂的是，內地網絡直播平台近年亂象叢生，烏煙瘴氣，尤其一些低俗色情、有違社會道德與法律規範的直播行為，不但無法禁絕，而且愈做愈有市場，一邊是衣着暴露、搔首弄姿的挑逗表演，明顯帶有性暗示，一邊卻是大量的捧場客不惜重金歡呼打賞，乃至有人公然上演活春宮，為博打賞絲毫不顧及後果，行為令人嘆為觀止，由此亦造成諸多不良示範，教壞世人，影響十分惡劣。

當局屢屢說要加強打擊整頓，最終往往流於形式，多只在每次事發後才假裝折騰一番，風頭一過便不再理會，故而網絡直播平台亂象一直難以根治。就像本次事件曝光後，河南當局很快就抓人破案，封掉涉事平台，以致全國「掃黃打非」辦公室也被「驚動」到，並連夜部署核查工作，一副雷厲風行的架勢，只是這麼一個地下直播平台此前為何一直未被揪出來？全國又有多少類似的黑平台仍在繼續宣傳色情淫穢，貪婪地賺錢？

應該說，每次發生這種事，也都是網絡主播、直播平台和職能監管部門「共同合作」的結果，想賺錢的不顧法律道德，該監管的敷衍塞責，後果必然形成惡性循環。譬如早前那宗滴滴順風車姦殺案發生後，有人很快上網貼出含受害女子私密照的文章，吃起「人血饅頭」，而負責推送的正是臭名昭著的百度平台，過往多次違規，總被當局輕罰輕縱。