正論：基建黑洞不見底　硬推大嶼尋死路

在一片工程爛尾的恐嚇聲中，立法會財委會終於通過了一百億元沙中線工程追加撥款，同時令這條豆腐渣鐵路造價狂飆至逾九百億元，成為香港史上最貴鐵路。然而，千億沙中線不過是港府基建無底洞的冰山一角，隨着新鐵路工程陸續上馬，興建中或即將興建的基建又不斷超支，庫房流血不止已是不爭的事實。在此情此景下，港府堅持沒有萬億元難以埋單的「明日大嶼」如期推行，不僅是倒錢落海，一旦財政儲備耗盡，直情是推全港人陪葬。

這絕非危言聳聽。以沙中線工程為例，原定明年通車的紅磡至金鐘段，因為受剪筋沉降等連串醜聞困擾，延至後年首季才通車，造價亦水漲船高。運房局局長陳帆在追加撥款獲通過後，揚言不保證日後沒有追加情況出現，拒絕為工程成本封頂。更不堪的是，一鐵未完一鐵又起，港府年前提出興建多條新鐵路，其中「屯門南延線」的工程造價，由一四年估算的五十五億元，暴增逾倍至一百一十四億元，而且三年後才動工，成本隨時節節上升。以港鐵表現之差劣，港府監管之虛設，鐵路基建延誤超支如食生菜，成本肯定沒有最高、只有更高。

另一方面，造價逾千億元的機場三跑亦有爛尾危機。儘管該工程由機管局透過發債、暫停向港府派息及收取機場建設費來融資，但突如其來的新冠肺炎疫情打擊全球航空業，死局不知伊於胡底，一旦三跑錄得超支，向港府攤大手板攞錢「埋尾」已可預期。西九文化區更是另一庫房「浩劫」，由○八年向立法會申請二百一十六億元興建至今，工程不斷延誤，原來預算連起一個綜合地庫工程也不夠。為了填氹，港府不惜雙手奉上酒店、辦公室和住宅發展權予西九管理局，但興建進度依然未見起色，音樂中心、音樂劇院等標誌建築依然未有下文。可以說，西九文化區始於曾蔭權爵士好大喜功，敗於林鄭政府管理無能，已成食之無味、棄之可惜的雞肋。

種種往績顯示，本港大型基建已淪為深不見底的財政黑洞，不但延誤超支不斷，而且質素差強人意，單是沙中線被譏為豆腐渣，乘客隨時慘變「沙中人」，已可見一斑。耗資和興建規模皆史無前例的「明日大嶼」填海造島計劃，時間橫跨二、三十年，填海總面積達一千七百公頃，不成功便成仁，說是孤注一擲也不誇張，風險之大不問可知，只要稍有差池，後果必然是災難性。

必須指出，港府公布第一階段填海一千公頃，預算耗資六千二百多億元，這顯然只是氹市民「落疊」的謊言，一條鐵路也要近千億元埋單，從無到有的填海造島，又怎麼可能只是沙中線的數倍價錢便能完成？何況以港府官員之庸碌無能，連財政預算案都年年估錯數，同實際情況相差十萬八千里，試問他們何德何能去預測二、三十年後的事？

本來，香港背靠祖國，經濟繁榮，港府還有本錢大手筆花錢。惟去年一場反中亂港的黑色暴亂大爆發，今年復有疫情打擊，將本港經濟徹底打殘，更將中港關係蒙上陰影。經濟方面，港府推出兩輪防疫抗疫基金及連串紓困措施後，出現近三千億元財赤，財政儲備由原來的一萬一千億元縮水至八、九千億元，財爺陳茂波承認經濟陷入深度衰退，財赤情況在未來數年都難有好轉。觀乎本港失業率創十年新高，零售數據連跌十五個月，進出口數字跌跌不休，無不指出香港經濟冰河期未有盡頭。正如學者所說，香港未來數年都要靠儲備過日子，硬推「明日大嶼」勢令香港陷入非常嚴重的財政危機，豈能不慎之又慎！中港關係方面，更是令人神傷，針對中央的暴亂此起彼伏，港獨沉渣泛起，趕客鬧劇層出不窮，中央還會否如以往一樣，在香港經濟困難時出手打救，實在令人疑問。

屋漏偏逢連夜雨。香港成為中美角力主戰場，「港版國安法」成為美國制裁香港的藉口。華府揚言取消香港的特殊待遇，意味關稅方面將同內地城市看齊，儘管港府故作輕鬆，認為影響輕微，陳茂波更指美國不會禁止香港銀行以美元做結算，因為香港作為全球第三大美元結算中心，任何改動都會影響美國利益，大派定心丸，惟美國總統特朗普出名不按情理出牌，加上美國大選在即，遏華政策不會因為白宮換了主人而有所改變，香港無可避免捲入其中。不怕一萬，最怕萬一，要是美國徹底撕破臉皮摧毀香港金融中心地位，廢官如何力挽狂瀾？

當然，港府善財難捨，冤枉甘心，更是令財政雪上加霜的罪魁禍首。單是假仁假義接收南亞假難民，六年來已狂燒六十億元公帑；換來的是假難民以怨報德，姦淫擄掠、打家劫舍、販毒製毒無惡不作，干犯刑事罪被捕人數年年急增，早已成為本港最大治安毒瘤。至於港府熱衷充當白武士，用五十四億元打救海洋公園後，又用二百七十多億元打救國泰航空，長貧難顧，支出不絕，即使坐擁金山銀山亦有掏盡的一天。

俗語說，沒有這麼大的頭，不要戴這麼大的帽。香港經濟逆轉，風高浪急，在在需財；加上港府胡混度日，從來沒有盡過監管基建之責，「明日大嶼」在廢官把持下，必會淪為掏空庫房的超級大白象工程。港府一味以二、三十年後的「美好願景」畫餅充飢，最怕一個巨浪翻來，「明日大嶼」不僅化為烏有，甚至變成「明日陸沉」，港府破產，香港死得！