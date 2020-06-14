香港發展前景最大的消極因素是美國，也即是中美關係。

中美之爭並不是希臘學者所說第一位與第二位強國之爭，所謂「修昔底德陷阱」，不過是後人的演述，歷史並不真實如此。希臘實際的情況是雅典的帝國化與斯巴達帝國崛起之爭。在這個過程中，並不僅只兩國對抗，而是把許多城邦捲入，更多的是為了掠奪財富、擴張領土。把雅典與斯巴達之爭簡化為兩強爭雄，抽掉了帝國演變和擴張，以及希臘區域政治的複雜性，或許容易使人信服，卻增添了眾多的誤導因素。

美國在第二次世界大戰後的霸權出自其帝國主義、殖民主義的性質。先是借歐戰打敗德國，進而瓦解歐洲強國在歐洲與世界的勢力，再而與蘇聯競爭，打破蘇聯東歐的共產主義體系，然後是在經濟與制度上再打敗日本。整個過程有類斯巴達從希臘體系的邊陲崛起，一路征戰，建立起歐亞大帝國。美國從立國開始的歷史進程，也是為建立全球霸權，任何國家阻礙它的霸業，都在掃蕩之列，不管它是第二強國、第三強國，或是不算強國。

於是，美國可以侵略阿富汗、伊拉克、敍利亞，在蘇聯瓦解之後，即使對付俄羅斯，也是要將之進一步分拆。南斯拉夫對美國全無威脅，也逃不過被分解的命運。

美國對付歐盟，可以是分而治之，結果也是英國脫歐，用新歐洲來攻擊、約制舊歐洲。因此，美國對付中國，又怎會有和平共存的可能性呢？中國未成威脅之時，美國可以利用來聯華滅蘇，也可以借華制日。及至中國羽翼漸長，便是直接地、全面地攻擊中國。也不會像收納日本那樣，派軍隊駐守便算，而是像對付蘇聯、南斯拉夫，要把中國拆成眾多國家，分而治之，也使中國再沒有足夠的力量挑戰和抗衡美國的霸權，這便是美國滅華之心不死。

中國開始明白美國的狼子野心，知道「韜光養晦」的時間已過，現在已無僥倖求全的機會。中美之爭，不是傳統的貿易戰、金融戰、科技戰，單為爭取利潤和利益，而是滅絕中國之戰。中國敗，不止共產政權崩潰，中國復興無望，而且會是清末以來被分解毀滅的最大危機。這是生死之戰，沒有退讓的可能，不能幻想澶淵之盟後偏安繁華。

事實上，中美之戰必定殃及香港，是劫抑或是機遇，端賴香港怎樣與內地一起抗敵，在聯合世界對抗美國的過程中創造出新的巨大發展來。

中美之戰，是全面也是混合之戰，牽涉到所有的領域，香港是逃不過的，便要正面應對。