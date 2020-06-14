全國人大「港版國安法」公布之後，香港十七個區議會通過「反對國安法」的議案。今次參加會議的三百多名區議員，都是被去年反修例暴亂推上台的，他們在今次場所展示「光復香港，時代革命」的標語，狂叫「港獨」口號。「反對國安法」的議案通過之後，他們又上街掛有關橫額，大造「港獨」聲勢。

今次這些區議員的「行為和活動」，是赤裸裸的「顛覆政權」和「分裂國家」的行為，是明目張膽的干犯已經公布的「港版國安法」，危害國家安全。故「港版國安法」的具體法律文本公布後，即應向該案開刀，以正國法。

當然，這一炮是否打得響，還要看這類案子由誰來執法和審判，如果還是由香江府衙和香港司法體系來辦理，那就大成問題。以他們對反中亂港、港獨分裂勢力的庇護姑息，對這樣的案子一向或是不拉人、不起訴，或是拉了人再放人，或是高高舉起、輕輕放下，大事化小、小事化了，國安法有被他們玩弄於股掌之中、遲早陰乾之憂也。「港版國安法」第一炮如果成了啞炮，後果可想而知也。明乎此，「港版國安法」朝廷掌握和行使整套的執法權、審判權實乃必須也。

今次幾百名區議員涉嫌危害國安，干犯「顛覆」、「分裂」兩項大罪行的事件，就性質規模而言，當屬大案要案。區議會是體制架構，區議員有公職身份，他們犯案的性質更為嚴重，必須重判，以儆效尤，這樣的區議員要「連鍋端」。

而這宗案子如果能夠辦成，將對今後香港的立法會選舉、區議會選舉產生意義重大和深遠的積極影響，將震懾、阻攔和隨時起訴試圖進入立法會、區議會危害國家安全之人。因此，這是「港版國安法」出台之後的第一槍、第一炮，必須打響。

「港版國安法」公布後，反對派中叫板者有之，哀鳴者有之，倉皇出逃者有之，暫時裝死躺下者有之。不管怎樣，朝廷法律懲處的棍子要真正打下去，才算「到位完美」也。