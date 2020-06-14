反修例黑暴爆發以來，警方已拘捕近九千人，只有兩成即約一千八百人的案件已完成或正進行司法程序，其餘絕大部分案件仍在調查中，檢控及審訊遙遙無期。反觀近日同樣爆發示威浪潮的英國，雖然示威規模及被捕人數遠遠不及香港，但仍會參考一一年倫敦暴亂時設立的廿四小時法庭，處理涉及示威的案件，讓社會盡快恢復秩序。既然香港司法照搬英國那一套，英國可設立特別法庭，為何香港不可以？司法機構對此有何解釋？黃絲大狀們又有何高見？

正是因為司法機構拖拖拉拉，暴徒才會有恃無恐，黑暴才會沒完沒了。許多暴徒這邊被捕，那邊保釋，然後繼續打砸破壞，部分已有多次被捕紀錄，最高竟達九次之多，卻一直未被落案檢控，彷彿不用承擔後果，可謂天下奇聞。隨着被捕者愈來愈多，積壓案件與日俱增，按照司法機構的速度和效率，再拖幾年也未必可以處理完畢。

這還是其次，最大的問題在於「警察拉人，司法放人」，即使亂港分子被落案檢控，也往往可以輕易脫身。前立法會議員區諾軒被裁定兩項襲警罪名成立，僅判一百四十小時社會服務令，律政司認為判刑過輕申請覆核，卻遭法庭駁回，兼輸訟費。還有，香港眾志三名成員去年三月在立法會公聽會搗亂而遭票控，結果各被罰款一千元了事，這到底是懲罰還是鼓勵？更匪夷所思的是，在搶手機案中獲輕判社服令的許智峯，近日提出兩項私人檢控，分別針對一名執法警員及的士司機，統統獲得法庭批准。人們好奇的是，如果有人照辦煮碗向這班政棍提出私人檢控，法庭會不會一視同仁？

歸根究柢，司法不公才是香港所有亂象的根源。而這恰恰提醒中央政府，不能寄望洋人及其代理人維護國家安全，要成功落實「港版國安法」，自己必須掌握執法權和司法權，否則，再好的法例也只能淪為一紙空文。