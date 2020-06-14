甚麼叫法治？這個近年爭拗得火熱的課題，牽涉理論及實際，層面廣泛複雜，不同的權威法律學者來論述，也是言人人殊，不是三言兩語可以有結論。不過，甚麼叫做違反法治，那就簡單得多，不用大道理辯論，就拿香港的真實情況來作例子，廣泛違反法律的行為成了風尚，年輕人視法律如無物，把執法者當仇敵，很明顯地法治受到嚴重破壞。

自去年六月至今的示威暴潮，警方拘捕近九千人，但檢控率不足兩成，更有逾千五人獲釋放，一年下來，僅百多人被定罪，其餘案件堆積如山，肩負重任的律政司及司法部門責無旁貸，到底有何建設性的方法去解決案件大塞車呢？與此比較，日落帝國英國雖然經濟及很多方面倒退，但人家畢竟曾有輝煌時期，爛船也有三斤釘，美國反警暴示威潮席捲當地，英國當局考慮加設二十四小時法庭審理示威案件，警察拘疑犯帶上法庭，一日內可以審結判定刑罰，節省了不少無謂程序。他山之石，可以攻玉，特區充滿戀殖分子，整天唱頌英美制度，為何不懂得借鏡舊主，趕快設立二十四小時法庭呢？難道藍血一族特別尊貴，不能加班嗎？

香港的混亂情況大家都有目共睹，政府都高呼共度時艱，有些人總是好像貴族似的，任社會如何天翻地覆，他們都置身事外，繼續高薪養懶。如果這是歷史遺留下來的問題，也是殖民地殘留禍害，特區政府絕對應該糾正，問題是眾多高官其身不正，尤其是律政司司長鄭若驊，縱容黑惡，下屬充斥無間道，故意拖延檢控進度，甚至放生疑犯也未可料。

法治不需要甚麼大道理，總之有嫌疑的犯人盡快帶上法庭審訊，接受應有的懲罰，罪有應得，帶給社會正面訊息，才可以阻嚇其他人切勿倣效。若果連這基本程度也做不到，整天喊止暴制亂，也只是癡人說夢。