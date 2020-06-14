美國黑人被白人警察逮捕壓頸斃命事件擾攘多時，雖然不少大城市的打砸搶燒基本上已被控制，但民間抗議潮仍未見平息，看來會持續一段時間。美國總統特朗普及其幕僚把動亂矛頭直指政治組織「反法西斯運動」（ANTIFA），並指有外國插手。

外國插手未見迹象，也難以想像有哪個國家有此影響力，能夠發動這許多美國人上街。ANTIFA則難辭其咎，他們長期宣揚反對資本主義、反對法西斯，對美國的軍工綜合體批評至烈。他們在互聯網上教導各種對抗警方鎮壓的技巧，立場鮮明，提倡直接付諸行動而非政治改革，宣揚無領袖式抵抗，他們的運動常採用各種不同的抗議手段，例如通過網絡集結，遊行示威，甚至訴諸武力。活動參與者往往持反資本主義並包含一些衍生的左翼意識形態，例如反威權主義，支持共產主義、馬克思主義、社會主義以及社會民主主義等。然而，他們認為中國是個極權國家，對中國的批評也不遺餘力，可見並非同路，中國不可能是特朗普政府指的「外國插手」那個外國。他們對香港的街頭抗爭運動倒有一定影響，香港無論和理非或黑暴，不少戰術都師承ANTIFA。不過，香港的反對派以保守、崇美和反中為主流，肯定與ANTIFA的核心思想背道而馳。

美國這次黑人被捕致死引發的爭取種族平等浪潮，在各大城市蔓延，更擴散到西歐各國。有趣的是，遠在東亞地區，卻沒有幾多回響，到底是這裏的反政府團體與美國政府關係太深，不敢得罪美國金主，還是左翼思想在亞洲地區沒有市場？

有傳媒找反對派立法會議員問美國種族衝突，大多數人拒絕受訪，就算回答記者的兩、三人也支吾以對。有人說身在香港，不在美國，所以不便評論；也有人說美國距離香港太遠，對美國情況不認識，所以沒有意見。他們倒好像忘記了，不久之前，反對派還呼籲美國政府支持香港抗爭，甚至要求美國政府懲罰推動香港修訂《逃犯條例》的官員，怎麼當時不會覺得「美國距離香港太遠，對香港情況不認識」呢？種族事件在美國擾攘個多星期後，才有社民連幾個成員去美領事館來一次抗議，代表有反對派聲音站出來，歸隊左翼立場，算是向抗爭運動祖師爺ANTIFA有個交代。

另一個對美國種族衝突事件未見表態的是台灣，他們跟香港一樣，財務上得到美國政府支持，街頭戰術上也是師承ANTIFA，看見今次抗爭祖師爺與美國金主正面衝突，也陷於尷尬地位，不知如何站邊才兩不得罪，只好緘口不言。