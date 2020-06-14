保安局局長李家超透露，警方將成立專責部門執行國安法，由一哥鄧炳強領導，法例生效即投入運作。反對派對此當然阿之阿左，說不可能即日運作，又質疑港府是否早有法例文本。反對派的廢話毋須理會，但「港版國安法」能否發揮應有威力，除了執法隊伍忠誠可靠，最重要還是司法一環。

不妨看另一特區──澳門的先例。澳門早於○九年已落實二十三條，通過《維護國家安全法》。當地政府在執行方面，首先成立國安委員會，由澳門行政長官做主席，下設辦公室，負責執行委員會決議；然後，澳門司警增設專門的國安執行機構，類似回歸前港英政府年代警務處屬下的政治部；最後，參與訴訟的檢察官，由檢查長在中國籍的檢察官中委任指定人選，而審理案件的法官，亦由法官委員會於中國籍的法官中預先指定，避免外籍法官插手。

澳門自落實有關法例至今，從未有人犯罪判刑，皆因此特區不同彼特區，澳門天下太平，香港則亂象不斷。很明顯，保安局為警隊成立專責部門是參考澳門做法，外界估計司法方面可能都是照搬澳門一套。問題是，港澳政治環境大不同，澳門行得通，不代表香港也行得通，反對派和外部勢力不甘坐以待斃，絕地反撲必然陸續有來。

觀乎反對派近日輿論，已從反國安法變成支持二十三條立法，目的不外乎爭奪司法主導權。他們心知肚明，國安法屬全國性法律，特區只能服從，細節有許多未知數，但二十三條則不同，本地立法，本地執法，本地審判，他們便可放一萬個心。司法一向包庇反中亂港人士，又有許多空子可鑽，法官突然犯「低級錯誤」，案件固然可以被推翻；法官一句「疑點利益歸被告」，同樣可以甩身。李柱銘忽然支持二十三條，原因正在於此。由是觀之，中央即使屬意香港行澳門模式，還須留一手，掌握最終執法權和審判權。