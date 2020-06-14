六月九日和六月十二日都過去了，一年前因為修訂《逃犯條例》掀起的風波，主要由這兩天開始。近日適逢一周年紀念，北京又突然宣布推出「港版國安法」，嚴厲程度遠勝於修訂後的《逃犯條例》，很多人便順理成章，推想大規模的暴動定然會借機重臨。

事實上卻不然，上述兩天雖然有小規模騷亂，但是不成氣候，警方很快就成功控制場面。就連這樣的關鍵日子也吵不起來，往後便更加困難，相信即使「港版國安法」實施後，黑暴也很難重演中文大學、理工大學攻防戰的場面了。

這種由大亂走向小治的局面，正合乎本欄早前推斷，可見事物發展往往都是有迹可尋，故即使解釋籤文，筆者看到的，也是樂觀一面。日前，東方報業集團的記者到黃大仙祠求籤，問黑暴亂港何日終了。求得第二十四籤，名為「劉基歸隱」，屬下下籤，內文曰：「詩酒琴棋可解愁，座中無客樂難休，或彈或唱誰知美，冷飲雖多亦是憂。」

解籤無定法可依，不同人有不同演繹，「劉基歸隱」既是下下籤，很多人固然會以悲觀角度視之，認為暴亂將繼續禍港。但筆者不作如是觀，正如日前本欄所解釋，求籤者問暴亂何時完結，則籤文的主角便該是暴徒，而非香港特區，故應下下籤凶運者，也將是黑暴頭子，而非整個香港社會。

籤中含意彰彰明甚，預示黑暴頭子要「歸隱」，即使他們如何盡力去呼朋喚友，到頭來仍是「座中無客」，哪怕施盡渾身解數，或彈或唱，還是知音寂寥，徒然自招愁苦。

香港人的熱情向來進銳退速，街頭抗爭的潮流已開始褪色。六月十二日當晚，在下認識的一群「黃絲」朋友剛巧來電邀我，但不再如以往般游說我去支持示威，而是純粹想跟我吃喝一頓而已。