香港校園政治化，學生不熱衷學習，反而捲入政治漩渦，確實令人擔憂。呢，九龍塘香島中學一名音樂科女教師，疑因未有禁止學生在考試時奏《願榮光歸香港》，不獲校方續約，日前竟招來近百名來自該校及其他學校嘅學生在校外築起人鏈，聲援女教師。

之前學校已去信家長闡述香島係傳統愛國學校，掛五星紅旗，辦學理念宗旨鮮明。有教師違反學校辦學宗旨與守則，不獲續約。此乃學校堅持其愛國辦學理念，試問該名教師不獲續約，有何問題？更何況「道不同不相為謀」，教師不認同其辦學理念和宗旨，根本亦不應留低執教！至於學生築人鏈反對學校不與該女教師續約，就更加不知所謂，如果學校連不與一個理念不同的教師續約也是「錯」，那麼甚麼才是「對」？

更可笑的是，現場部分學生手持「教育界大清洗 文革2.0」海報，更有學生高呼「反對學校無理打壓，還老師合理解釋」！看官，這些海報會是學生自行印發的嗎？他們高呼的口號是自己嘅「心底」話嗎？有些學生用海報遮住自己面容，顯得很不自然，明眼人一睇，都估到佢哋係受人或組織唆擺。放過孩子吧！時光易逝，青春難延。他們這個時候，應該係努力讀書、學習的大好年華，怎麼不是多去圖書館而係走出校園外築人鏈反學校？為何不是談論功課而係高呼「香港獨立」？

連傳統愛國學校也出現黃師和這麼多被洗腦嘅學生，香港教育之爛透可想而知！回歸前，學生只知會考重要，入到大學可以改變一生；而回歸近二十三年，教育竟如此失敗，連傳統愛國學校都變質變味，中學、大學完全沒有一點讀書風氣，學校冇規矩可言，禮崩樂壞，一年逾千億元教育預算開支，教育局養一大班「教育高官」，究竟所為何事？香港教育制度已病入膏肓，教育局依家才培訓老師操守，老朽只睇到一個「操」字！