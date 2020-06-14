美國黑人弗洛伊德疑被白人警員過分武力跪頸後死亡，受害者日前下葬，但並沒有緩和美國各城市的警民衝突，反之，全國民眾連日上街抗議，有人趁機破壞與搶掠，警方疲於奔命維持秩序，過程中又引發更多不必要的肢體衝突及指控。美國社會學家認為，今次整個美國的動亂，結合了三個誘因，就是民眾表達對種族主義及警暴的不滿、抗議政府應對新冠肺炎疫情不力，以及對總統特朗普連日來猙獰戰鬥面孔、沒有認真設法解決問題的怒火。

號稱民主的美國，作為總統，必然是「民為貴」，既然發生了黑人遇害事件，倘即時與內閣研究應對做法，向全國宣布具體處理建議，公開回答問題時改以謙卑及愛心的態度，暴火未必會無限擴大，可惜特朗普依然是我行我素，唯我獨尊，就連國際盟友亦不好為他開脫，而較為理性的美國國民，也因特氏挑釁的說話，站出來加入批評行列。

潛伏在美國的極端種族主義，如果沒有縫隙，是鑽不出頭來的，但特朗普每事火上加油，容易讓種族主義有機可乘，一發不可收拾，再加上強力鎮壓的手法，出動國民警衞軍已令不滿加劇，特氏更揚言派軍隊平亂，火頭只會愈燒愈多，令亂事愈演愈烈。日前水牛城警員推跌七十五歲男子古吉諾，頭撞水泥地躺臥血泊中，特氏並未吸取弗洛伊德事件的教訓，質疑古吉諾是極端組織成員，誇張跌倒是在做戲，為暴亂添加火藥。

新冠肺炎至今在美國有逾二百萬人感染，超過十一萬人死亡，特朗普的抗疫帶來民怨，完全失去領導國家抗疫的功能，應對暴亂更擺出獨裁鎮壓手段，他和國防部長埃斯珀最近為出動軍隊平息暴亂出現嚴重分歧，特朗普幾乎把埃斯珀革職，即使最後沒有下文，但埃氏已是「位不久矣」，因為凡反對特朗普者必遭趕走，整個政府團隊不停震動，何以推出良方治國？