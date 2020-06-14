提出攬炒十部曲的戴耀廷發起立法會初選，但日前剛宣布啟動初選機制，隨即引起內部矛盾，其花生指數爆燈之餘，亦盡顯攬炒派反民主的本質。

表面上，戴耀廷說希望透過初選先定下各區的目標議席數目，能集中反對派支持者的票源，以達到35+奪取立法會控制權這個目標。根據戴的攬炒十部曲，這策略要否決政府所有議案及財政預算案，迫使政府接受他們的「五大訴求」，又解散立法會，再選後再否決迫令行政長官辭職，製造憲政危機，最終目標是迫使中央武力鎮壓，好讓外國勢力可堂而皇之介入香港制裁中國。

有人會問，其他外國的政黨在選舉前都會有初選機制，為何說戴耀廷搞的初選是反民主？首先要明白香港的政黨制度，所謂泛民主派從來不是一個政黨，而只是一批當時意識形態或利益比較接近，但沒有共同的政治綱領的鬆散政治聯盟。然而戴耀廷等幾個「冷氣軍師」或藏鏡人，忽然訂一個「民主標準」。而今次的「民主標準」，就是所有參與初選的人必須承諾，日後若當選，必須否決政府所有的議案和財政預算案，否則就不能參加初選，日後自行參選亦不會得到他們的「加持」。

有趣的是，攬炒派「冷氣軍師」和藏鏡人似乎想要建立的，是將香港原來較似歐式多黨制的政治生態，強迫成美式的兩黨制環境，但這種手段無形中就扼殺了其他溫和理性民主派參與的機會，逼所有泛民主派徹底變成攬炒派。同時，他們在外圍發起「三投三不投」行動，即只投支持參與和獲初選推薦的人，不投不支持不參與和不獲推薦的人，這是一個排除異己的政治篩選。民主的政治光譜本來寬闊，今天攬炒派卻企圖將戴耀廷牽頭的標準和策略，視作唯一的道路和真理，然後在僅有的選擇下逼支持者含淚投票，這是哪門子的民主？而且攬炒派的策略不是解決香港分化的問題，反而利用「非黑即白」的兩極化策略，令香港兩極分化更嚴重。

「偽民主霸權」一方面打壓溫和理性派，但他們更擔心的是「素人們」奪權，所以他們的如意算盤是透過傳統大黨的知名度和資源優勢，贏盡初選名額後，就可明正言順地迫使素人力量背書支持，幫他們抬轎進入立法會。然而近日形勢有變，素人們之間已提出一個18+目標，即是在攬炒派35+中佔一半以上，取得主導。近日有參與初選的素人不滿戴耀廷忽然取消協議書（承諾當選後否決所有議案）的安排，擔心日後有人食言，批評這是對政府軟弱的表現。也有素人打算發動連登仔、TG群在網上投票初選中，挑戰傳統政黨，奪權上位。

值得注意的是，表面一場大龍鳳，背後都是利益驅動，在初選的記者會，又見「眾籌」這個關鍵詞，目標是四百萬元。看來，攬炒派對眾籌真的樂此不疲，節日要眾籌，控告人要眾籌，被人告又要眾籌，選舉要眾籌，初選又眾籌。眾籌當中，有多少是願者上釣？有多少是黑錢洗白？又有多少成為「冷氣軍師」的「顧問行政費」，甚至不了了之？怪不得這麼多人打崩頭也要擠進黃色政治紅利圈。