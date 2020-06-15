世界視線：支持外國搞分裂　華盛頓引火燒身

美國反警暴示威迎來了一個新階段。華盛頓州西雅圖市在經過連場警民衝突之後，當地警方撤出其中一個警區，數百名示威者佔領附近多個街區，成立「國會山莊自治區」，在自治區的「邊界」範圍，示威者豎立寫上「你已離開美國」的標語，儼然成為「國中之國」。

對於如何平息這場「獨立運動」，總統特朗普跟華盛頓州以至西雅圖地方政府之間，出現嚴重分歧。曾揚言出兵平亂的特氏，在社交網站上狠批「本土恐怖分子已佔領西雅圖」，威脅如果地方當局拒絕出手平息事態，他將親自出手制止；西雅圖市長德坎則回嗆，特氏應躲回白宮的地堡去。

正如有人評論，對於其他敵對國家內部的分裂勢力，美國明縱暗助，甚至在委內瑞拉支持承認反對派領袖瓜伊多，以至在該國鬧出「雙胞政府」，如今特朗普「火燒後欄」，卻不見他像「規勸」北京當局處理香港問題時那樣，「好好坐下來跟示威者談談」，這不是雙重標準又是甚麼？

事實上，示威者得以順利「佔領」西雅圖多個街區，很大程度是地方當局主動撤出讓示威者「接管」所致。民主黨的當政者主要有兩個考量，其一是以疏導代替圍堵，企圖向示威者釋出善意，以盡快平息事態；其二是打擊特朗普的管治，「引誘」他出手鎮壓示威者。問題是，還有不到半年，特氏就要接受選票的檢驗，以他現時的支持度，加上黨內眾叛親離的情況，幾乎肯定將會大敗。「西方民主」經常吹噓，選民或許無法保證「選賢與能」，卻能以和平方式定期更換不喜歡的領導人；「特朗普之亂」證明頭半句乃顛撲不破的真理，但民主黨不惜以分裂國家的手法攆特氏下台，卻顯示西方式民主連「定期和平換人」的「最低保證」，也不一定能做到。

冰封三尺，非一日之寒。美國的種族、社會與經濟等問題千頭萬緒，以黑人遭警濫殺的問題為例，奧巴馬在位八年，問題同樣未見紓緩，趕走特朗普容易，但深層矛盾一天不解決，等待着白宮新主人的，很可能是一場新的內戰。