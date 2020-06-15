神州觀察：槽罐車行走炸彈　抓安監切勿敷衍

根據「梅菲定律」理論，如果事情有變壞的可能，不管這種可能性有多小都會發生，並會造成最大可能的破壞。近年內地社會生產活動日趨頻繁，經濟高速發展的同時亦導致大量安全事故產生，塌樓塌橋塌隧道，礦難、化工廠爆炸都是家常便飯，更有通街亂竄的油罐車、槽罐車，每每似行走的炸彈，不知何時何地會引爆，抓好安監工作一刻也不能鬆懈。

浙江溫嶺某高速路段日前突發槽罐車爆炸事故，現場爆炸威力驚人，中心地帶瞬間被夷為廢墟，周邊建築物及房屋亦遭到不同程度波及，並引發二次爆炸，到處殘垣敗瓦，慘不忍睹。爆炸並形成蘑菇雲盤旋升騰，及有疑似車形物體遭炸飛，像炮彈般劃過半空，不知砸中何處；有村民說半條村都被炸平了，因為事發高速公路乃穿村而建，以致死傷慘重，目前已知有近二十人遇難，受傷近一百八十人，相信隨着事態發展，傷亡數字還將繼續攀升。

和往常一樣，爆炸事故發生之後，從中央到地方的各種應急救援機制又迅速啟動，大批消防車輛嘶鳴而至，省市主要領導或作出重要批示，或親往現場指揮；國務院應急管理部工作組又一刻不停地奔赴溫嶺，並且決定對事故查處實行掛牌督辦，一切都似在有條不紊、科學高效地展開，因為「時間就是生命」、「救人高於一切」。更不必說，各級官員肯定又要強調「舉一反三、深刻吸取經驗教訓」的重要性，及在全省乃至全國範圍內展開又一輪聲勢浩大的行業安全生產大檢查。

然而現實一再告誡當局，不能總想着亡羊補牢，或者做事後諸葛，非要等禍事釀成、死了人才有所行動，才假裝重視人命財產安全；到了這種時候，就算官員當場嘔出血來，亦休想獲得社會原諒，因為類似的悲劇和「表演騷」實在見得太多，民眾早已厭煩失望。而就在溫嶺漏夜救援的同時，新疆那邊再有五輛油罐車起火燃燒，而且緊鄰着一個油庫，裏面更密集停放了四十多輛油罐車，幸好撲救及時未致爆炸，否則後果難以想像。

如果說油罐車、槽罐車是行走的炸彈，那麼內地密布的化工廠就是一個個巨型彈藥庫，不但殺傷力巨大，爆起來同樣沒完沒了，譬如早前江蘇響水化工廠「首爆」之後，不光省內其他城市紛紛「響應」，山東、雲南、安徽、河北等地亦接二連三地出事。至於基建中的天坑地陷、交通違章導致的車毀人亡事故更是層出不窮，當局每每說要挖地三尺排除隱患，其實都是走過場，安監責任從未認真履行過，就像本次事故中的運輸公司，被揭過往遭處罰十一次之多，且早已成為各類安全事故的通病，又何來安全生產可言？