功夫茶：開源無方爭填氹　儲備榨乾正愁人

水緊一聲齊走鬼，風飄萬點正愁人。呢兩句係寫早年小販被警察驅趕而走鬼（小販管理隊係後期先有），萬一走唔切被拉，生計無着落想唔愁都難！功夫茶眼見廢柴政府開源節流無方，庫房近排好似穿窿水桶，打救完海洋公園又再泵水二百七十三億元救霉到燶嘅國泰，填完氹再填黑洞，正是「庫房水緊狂泵水，儲備榨乾正愁人」！

小數都怕長計，更何況條條像平原緬邈、山河浩蕩嘅數目？嗱！近在眼前嘅全民派錢一萬個大洋，兩輪防疫抗疫基金救市，合共已消耗二千九百億元公帑喇！遠在天邊嘅好似「明日大嶼」，官方估計工程開支達六千二百四十億元，工程界估計上萬億元！其他未來大白象工程同埋例牌實超支嘅唔計，沙中線最近先通過追加撥款約一百億元。阿哥，唔通庫房啲錢係樹上生㗎？萬億元儲備真係好似開支汽水咁「咋」一聲冇晒吖陰功！政府已不再「審慎理財」，而係學咗四川變臉成「大嘥鬼」喇！

各位街坊，逾萬億元儲備榨乾正愁人，並非功夫茶杞人憂天，有調查就有發言權，嗱！「東方報業民意調查」顯示，大部分受訪者批評廢柴政府用公帑幫人填黑洞，最後恐變成長期泵水，港府淪為提款機有排輸。政府自身難保卻不自量力，市民憂倒錢落海勢掏空庫房，影響民生開支。

呢，市民嘅憂慮，絕對有理，亦同本報近排力陳興建中或即將興建嘅基建不斷超支，庫房流血不止已是不爭嘅事實相脗合，若廢柴政府一意孤行硬推「明日大嶼」就係自尋死路！事實上，本報民調收集到嘅意見，亦多有呢方面嘅憂慮。海洋公園和國泰航空，兩者皆因管理不善而要政府「打救」！明眼人都睇到，基於客觀環境，兩者短中長期都難以扭轉命運，只不過係「買時間續命」，而且都係頂多吊命一年咁大把！

嗱！黑暴疫情雙夾擊，國泰航空，霉到穿窿，客運量、貨運量均狂插水，未來亦睇唔到曙光！疫情爆發前，「搭錯國泰機，隨時冇得飛」嘅國泰，管理水平備受質疑，包括「賭輸期油」，幾乎年年蝕到趴街；洩露九百四十萬乘客個人資料事件醜出國際；多名員工捲入反修例及違法事件被捕；誤點當食生菜；服務水平差劣令乘客投訴不絕等！也就難怪政府向國泰「泵水」，消息公布後股價依然遭多間大行唱淡！

喂，機構管理不善，眼見病入膏肓，救番都嘥醫藥費！而政府洗濕個頭，不但冇稍為清醒吓，反而好似灌咗水入腦！係唔係吊完一年鹽水，第二年政府又扮耶穌打救佢哋吖？最弊政府呢條穿窿水喉泵唔切水，更何況屆時自己都虧到屙尿滴濕鞋，咁就真係番薯跌落灶，該煨咯！