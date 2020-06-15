正論：施政無能百業殘　廢官厚顏袋一萬

因應黑暴和疫情雙重夾擊，經濟困頓，民生維艱，今年財政預算案破天荒提出「現金發放計劃」，向每位成年永久居民派發一萬元，這本來是好事，奈何港府派錢拖拉，「及時雨」效果大打折扣；更令人意難平的是，港府由特首到三司十三局，皆無一人願意捐出一萬元做善事。廢官施政無能復有錢落袋，情況同九年前港府派發六千元，行會召集人及政商名人皆帶頭捐款，不可同日而語。

政府發言人承認，特首及各問責官員均會領取一萬元，並會用於刺激本地消費。誠然，財政司司長陳茂波提出派錢的時候，開宗明義希望市民用一萬元消費，振興市道，又揚言有關款項有望在暑假發放，隨着疫情好轉，預料暑假市道亦會好轉。

問題是，特首和高官不是一般市民，普羅百姓如何用一萬元是一回事，他們則是另一回事。眾所周知，港府一向錙銖必較，今次之所以大方開倉，民意普遍認為市道差還是其次，重點是當局在止暴制亂及防疫抗疫兩方面皆極度無能，惟有用一萬元「贖罪」收買人心。明明是廢官做錯事，還好意思將一萬元袋袋平安，所謂刺激消費即是用錢買享受，市民觀感肯定欠佳。既然無非做騷，何不做到底，將一萬元捐出行善，以示與民同行、共度時艱？或最低限度為基層購買物資，總比自己購物享受為佳，學者炮轟廢官沒有政治智慧，顯然沒有冤枉。

事實上，港府施政向來剛愎自用，脫離民情，想不到連派一萬元也是一樣。本來，年前選擇性派四千元派到錯漏百出，天怒人怨，今次不再選擇性派錢，總算吸取教訓，詎料歎慢板陋習死性不改，由二月公布派錢到本月廿一日接受申請，足足相隔四個月，期間本港經濟隨疫情肆虐而急劇下行，黑暴又死灰復燃，市道一沉不起，失業率創十年新高，此情此景下，派錢更應快而準，以幫助基層解決燃眉之急。

可惜事與願違。當基層朝不保夕，開飯亦成問題之際，高官卻用一萬元消費，甚至購買奢侈品，叫人情何以堪？早前有團體進行調查，逾五成受訪者表示會捐出一萬元現金的部分款項；近三分之二受訪者指出若朋友或領袖偶像等都願意捐贈，自己亦會捐贈更多現金。市民尚且慷慨解囊，以問責官員月薪動輒三十多萬元起跳，特首月薪更高至逾四十萬元，放棄一萬元根本沒有問題，若能帶頭捐助基層，更可起表率效果，何樂而不為？難為新上場的民政事務局局長徐英偉，早前還呼籲市民捐錢給非政府機構，指疫情打擊令善款大減，事實證明，高官有口話人無口話自己，簡直諷刺。

當然，廢官沒有政治智慧早就不是新聞，像今年二月一眾高官突然宣布捐薪一個月予公益金，被指為效法新加坡高官減薪，但又不學足全套，卒被轟為無誠意，吃力不討好，最終在不足兩個月後，全體高官宣布減薪一成、為期十二個月以息民怨。人類總要重複犯錯，今次拒捐一萬元事件，最終會否又要在民怨沸騰下捐出補鑊，不妨拭目以待。