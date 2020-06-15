中美之戰是生死之戰，但不是當天便要解決，而會是一個漫長的過程。一是中國不會即敗，二是美國也不會即潰。兩國爭鬥屬全面性的對抗，美國已提出要討伐中國是因為中國採取與美國不相同的生活方式和價值觀念，便把對抗提升至美國多年營造的文明衝突。只是當年是以此針對伊斯蘭各國，現在把中國替代伊斯蘭教。

既是文明之戰，衝突便涉及所有領域，此所以美國攻擊中國並不限於貿易、軍事，而是全方位的。實際上是把它提出的混合戰爭模式，套上一點學術的包裝，本質沒變。文明衝突不過是肯定非戰場各種戰爭方法的合法性吧！

美國的企圖是如對付蘇聯、南斯拉夫那樣滅絕中國，因此不會因一戰之勝而停步，也不會因一戰之敗而放棄。從一九九九年蓄意炸中國駐南斯拉夫大使館已表明，中國即使「韜光養晦」，美國也可以隨意地攻擊中國。而二○一二年開始部署和推行的香港「顏色革命」，中國一直忍讓，美國還是咄咄逼人，決意要奪取香港的治權，限制中國擁有的主權。

這個過程已經二十年了，更不用說美國對中共、中國和平演變了幾十年。美國滅華之心不死，至少始自中共打敗了美國支持的國民黨和南越政權。它是幾十年鍥而不捨，差別只是緩急與手法不同。

中國不存僥倖，但怎樣應對在於戰略與戰術，沒有甚麼憑一腔熱血用民族主義的口號便可驅趕敵人。美國總統特朗普的愚蠢荒謬，其實一如當年的列根，總統只是前台人物，背後是deep state，有智慧、有力量而早已滲透於國際上，形成一個暗網式的主宰力量。中國一直以來對西方都了解不足，毛澤東時代依恃的是老一輩革命家的大戰略；改革開放以來，卻沒有知己知彼的大戰略，從以俄為師簡單地改為以美為師，忽略了建國前後一直強調的自力更生的重要原則。

當前的國際體制在美國的獨霸底下，與中國改革開放以前大不相同，資本主義的發展也經歷很大的變化。美國的說法是歷史終結，美國時代的美國體制取代了歷史上任何變化的結果。歐洲方面則提出歷史的大循環，短的是上世紀三十年代大蕭條的重臨，長的是西方崛起被亞洲再次崛起所替代。而資本主義也回歸到列寧提出的帝國主義作為資本主義最後階段的境況，今後國際體制與美國霸權怎樣走向，還是未知之數。

事實上，作為大國，中國要有大戰略的研究與考慮，再從國情出發，才可以知己知彼，不走歪路，更不會為人所騙，一如當年的蘇聯。