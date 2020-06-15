從去年反修例風波暴亂開始，老美就在香港擺開了對中國「新冷戰」的戰場。除此之外，老美還有「台灣戰場」和「南海戰場」蓄勢待發。擺開這些戰場，老美的戰略目標是為了攻擊和重創中國的主權、領土完整、國家安全和發展利益。

這兩年，老美發動「香港戰役」最是就手，最直接傷到中國。老美的戰役部署是利用他們經營多年的在港龐大勢力，指揮他們培植多年的反中亂港分子、走狗漢奸、「港獨」分裂力量，合謀、組織、提供大量財資設備支援，以「反修例」為契機，發動暴亂，要破壞香港的秩序、法治和管治，奪權變天，實現港版「顏色革命」，對中國造成分裂壓力。

老美知道，這樣的攻擊必遭反擊，他們就正好以此為藉口，用老美的「國內法」弄出甚麼「法案」對中國實施「長臂管轄」，把美國的法律武器直接插進香港，讓香港成為美國的「第五十一個州」。多年來美國的資本帝國霸權和擴張，除了軍事打壓，一向靠經貿金融和法律兩大利器，在全球化中「消解主權國家邊界」，通過跨國資本流動和國際貿易法律體系主宰控制其他民族，建立為老美牟利操縱的「市場國家」。

在這個過程中，老美會把自家的法律「意識形態」化和「普世價值觀」化，對其目標國家和地區製造動亂，培植代理人，讓美國資本巧取豪奪、攻城略地。香港的反中亂港之人、走狗漢奸們對此心裏門兒清，故他們標榜「為美國而戰」。這一年，在反修例風波暴亂中，此等狼狽為奸、主奴作惡之劇情十分狗血。

時下，這場戰役已打到北京公布了「港版國安法」，老美宣稱要「強而有力」制裁香港，取消香港最優惠經貿待遇的「新階段」，今後的戰鬥必會更加激烈。事情已經很清楚，在香港發生的這場「止暴制亂」之戰、這場北京保衞國家主權和安全之戰，實乃中美國家之戰。故「港版國安法」公布後，即時要懲治的危害國家之人，是一群「叛國禍港」的走狗漢奸，幹掉他們才能幹掉老美的內應力量。