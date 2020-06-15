勞工處八名公務員近日被免去署任職位，包括去年發起反政府集會的新公務員工會主席顏武周，有黃絲驚呼港府「秋後算帳」。其實，國有國法，家有家規，公務員不守紀律就必須承擔後果，沒有甚麼好大驚小怪的。換作是港英時代，反骨公務員豈止被免去署任職位這麼簡單，必定即時革職，更可能被政治部送去域多利道扣押中心照肺兼洗腦，顏武周之流應該慶幸自己生活在這個年代，而且遇上一個如此仁慈和縱容的政府。

回歸前，港英政府對公務員政治忠誠度有極為嚴苛的要求，所有準公務員必須先通過政治部的政治審查，入職後更必須嚴守紀律，除非獲得特別許可，否則不准與傳媒談話，甚至不准到訪內地和台灣，港英政府稱之為政治中立，實際上是要求公務員對英方絕對忠誠。回歸後，所有規章制度蕩然無存，特區政府有如無掩雞籠，導致公務員隊伍泥沙俱下，吃飯砸鍋者大有人在，且有不少人淪為暴徒。例如那位去年發動公務員反政府集會的新工會頭頭，正是當年反國教的學生活躍分子，這種人竟然可以混進公務員隊伍，可見港府何其混帳。若不是中央祭出「港版國安法」，公務員事務局也許還在胡混度日。

據說當局為了亡羊補牢，將會推出公務員宣誓制度，內容包括擁護《基本法》及效忠特區政府等。這有用嗎？答案不問可知，宣誓只能掩人耳目，根本解決不了問題。正如部分反對派議員一樣，這邊宣誓擁護《基本法》，那邊公然宣揚港獨，卻從來沒有被港府依法追究，如此宣誓有何意義？說到底，要防止公務員籠裏雞作反，港府必須重整紀律，嚴格管理，凡是不守規章制度尤其是參與反中亂港活動者，一律追究責任，革職查辦，不能只是免去署任職位。一屋不掃，何以掃天下。如果港府連公務員也駕馭不了，如何維持有效管治？又如何向中央問責？