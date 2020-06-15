如果從帳面數字來看，香港的財政富可敵國，外匯基金達到四萬億港元，財政儲備本來也有萬億元，但因為最近數輪抗疫紓困措施，耗用近三千億元，所以一下子急跌至差不多八千億元。有數得計，香港陷經濟低谷，外圍氣氛悲觀，本地的情況更加危殆，實在找不到理由看好短期內的反彈機會。而且亦將會面對西方圍堵中國，香港首當其衝，美國正研究制裁方式，包括取消本港獨立關稅區地位，限制香港銀行以美元結算，甚至禁制美國資金流經香港。雖然財爺說香港打個乞嗤都影響美國企業，但是美國彈一彈手指，絕對有本事令香港經濟出現核彈級災難，更要隨時面對大鱷狙擊，捍衞聯繫匯率要動用龐大資金。

香港政府大花筒，燒錢又豈止紓困措施，單是基建大白象工程超支延誤如家常便飯，廣深港高鐵香港段，成本八百多億元，通車以來乘客人次遠遠低於目標，每月要求不蝕本打個和已經極為困難，別要奢望有機會回本。而耗資九百多億元的沙中線屢爆醜聞，通車一拖再拖，紅磡站月台短筋，卻又不拆除，安全問題令人擔憂。還有港珠澳大橋、郵輪碼頭……這些基建無底深潭，香港市民血汗金錢倒進去都化為烏有。

不能不提，假難民也是蠶食香港資源，七年燒六十多億元，卻是養癰遺患，萬多人滯留香港，遣返無期，成為治安毒瘤，特區政府卻不痛不癢，反而外國聲稱將來會把香港人當難民接待，是否政府高官想香港人全部走光，剩南亞幫成為新香港人？壓軸要提的當然是最令市民恐懼，特首林鄭月娥提出的明日大嶼人工島填海計劃。起初聲稱動用六千多億元興建，但外間預測，以特區基建工程一向超支的「傳統」，明日大嶼埋單將超過萬億元，一個又一個無底洞，四萬億元外匯基金似乎是天文數字，但最大的金庫也會掏空，到時香港也壽終正寢了。