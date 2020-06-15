「港版國安法」目前還在草擬中，細則未見公布，英、加、美政客已紛紛發言，聲稱要替受迫害的香港人預留避難之所。我們倒感覺奇怪，難道這些國家沒有國安法，所以讓逃避「港版國安法」的港人特別放心？

先是英國聲稱打算放寬BNO居留限制，讓持有BNO的香港居民可以去英國暫居，時間從半年延長到一年，讓有意移居者先去入學和找工作，居住期滿轉換正式英國國籍。這個安排有點閃縮，多了不確定因素，倒不知他們為何不索性大方一點，容許BNO持有人隨時移居英國，享受一般國民的福利和待遇，才不枉費不時高舉英國旗或港英殖民地旗上街的忠心遺民的殷切期望。

加拿大外長聲稱香港有大約三十萬人持加國護照，表示歡迎隨時回去。大概外長不曉得這些加國子民中，大多數都曾經在香港和加國兩地生活，對兩地的利弊優劣有深刻了解，時常兩邊跑的大有人在。很多加國子民留港，是因為這邊收入較高，機會較多。不過加國子民比較低調，至少街頭集會中，不覺得有誰揮舞加國的楓葉旗幟。

美國呢？可能因為他們對移民限制較嚴，故港人移居的不算多。最近，美國國務卿蓬佩奧被問到美國是否正考慮「歡迎香港人來美國，並引進他們的企業家創意」時，表示在考慮中。蓬佩奧這個答覆虛應故事的成分較重，缺乏誠意。美國正為大量南美移民湧進而苦惱，不惜斥重金在美、墨邊境建設新的萬里長城，又怎會前門拒虎，後門進狼？無論黑暴集會高舉幾多美國國旗，相信他們開綠燈的可能性甚低。

據香港傳媒報道，若港人要移居外地，台灣是熱門選擇。蔡英文稱，過去一年港人往台居住人數，較前一年增加四成一，突破五千人。台灣傳媒報道，蔡政府打算在行政院底下籌組一個對港人提出人道救援的行動項目，對港人到台居留、安置、就業等照顧進行完整規劃。不過這個計劃未見出台，因政府中有人反對調撥太多資源照顧港人。

香港的好處是容許居民出入境自由，不加攔阻限制，問題是有沒有其他國家地區肯收容。不少市民會覺得，與其讓黑暴定期上街搗亂，不斷打砸燒，弄到百業蕭條，把香港變成亂世，不如讓他們離開另去尋找理想居地，讓香港回復和平繁榮。現今人大推出「港版國安法」，擺明由北京出手，正好趁機解決黑暴問題，讓他們聞風先遁，想去英國的移居英國，有加拿大籍的回加拿大，最好美國也開放大門，盡量收納，萬一無處可逃的，也可以考慮台灣。等這批黑暴搗亂分子都離去後，我們市民便可以恢復平靜生活。