「港版國安法」生效在即，老漢奸深知大勢已去，不是密謀搵外國收留，就是盡地一煲扭轉輿論方向，聲言支持廿三條立法，企圖博一博由本地司法審判，屆時或可逃過一劫。只有一班打機多過食飯的小漢奸唔識死，一方面煽動黑暴再起，另一方面搞三罷公投，那位吃裏扒外的新公務員工會主席顏武周更號召公務員參加，遭港府嚴詞譴責。

公務員事務局局長聶德權重申，特區公務員同時是國家公務員，公務員工會如果就政治議題發動政治罷工，已超越工會爭取僱員權益；如果行動明顯反對國安法，更是違反公務員守則，政府會按既有程序跟進。但別看聶局長說得煞有介事，其實內容毫無新意，何謂既有程序語焉不詳，真不知廢官有甚麼難言之隱，硬是不敢明講一句「必炒」？

同樣情況若發生在私人機構，僱員天天荒廢業務同僱主作對，這樣的「打工皇帝」不被炒魷才怪，日後亦不會有僱主肯請。偏偏事情發生在政府或公營機構則有另一把尺，公務員如此，官校教師如此，公院醫護也如此。作為全港最大僱主的港府無能可欺，被人踩到上心口依然不敢多哼半句，黃絲不作反也對不住自己了。

說到底，治亂世，用重典。香港已經進入亂世，不嚴正執法不可能平亂，何況將違規公務員解僱絕非重典，而是合情合理合法。納稅人供養公僕，不是讓他們一邊吃飯一邊砸鍋，而是要求他們緊守崗位。既貪戀高薪厚祿鐵飯碗，又從事反國家勾當，簡直精神分裂，即使在黃絲眼中最自由民主的美國英國也不可能得到容忍。

明乎此，不要再搬甚麼公民權利、言論自由作遮羞布了，所謂公務員政治中立同樣是廢話，公務員只可以有一種立場，就是支持政府支持中央。做不到的，偏要對着幹的，心中無國無港的，請辭職明志，否則廢話少講，請政府立即動手清理門戶。