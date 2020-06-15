近年的香港人，為政失敗，為人也失敗，小伙子們問我原因，我說這年頭的人根本不懂做人，故天下本來無事，也會搞出許多事端。再問我解決辦法，答曰：「多讀書，讀《紅樓夢》固然是好，讀高水平的武俠小說也可以。」

以往，隨便一位小說家，對人情事理的琢磨都比現代一般人透徹，人性的特質、行事的道理，往往就潛藏在故事中，讀多了，自然就會做人。可惜，如今讀小說的人少，能從小說中領會行事為人之道的更少，世界又焉能不亂象叢生？

近年，香港人念茲在茲要爭取「真普選」，有人甚至以死相搏，到頭來仍是徒勞。其實甚是冤枉，中央在《基本法》中早已承諾會在香港落實普選，給你又何妨？奈何，不少港人「唔識做人」，先拉倒了《基本法》第二十三條的立法工作，又堅拒接受國民教育課程，完全不給阿爺面子。所謂「你若無心我便休」，反對派既然先觸怒中央，中央當然會跟你硬磕下去。

武俠小說中有一個叫東邪黃藥師的角色，他是武林中最頂尖人物之一。有一趟，全真派幾個道士懷疑東邪殺了他們的師叔周伯通，要向對方問罪，雙方大打起來，險些兩敗俱傷。實際上，黃藥師根本沒殺周伯通，只是沒主動辯白。我小時候讀這一段，覺得小說家無事生非，東邪被人懷疑時，馬上澄清不就能止息干戈了嗎？

待長大後我才明白過來，不得不佩服作者對人性了解的深刻。全真派道士分屬後輩，即使認為自己師叔被殺，是耶非耶，也該先禮貌地向前輩求證。你不問情由便動武，人家就不屑再去澄清，只會跟你纏鬥下去，原本沒事，也就變成了有事。

所以，看故事就是學做人，最希望本地反對派的頭面人物，能先好好讀幾部著名小說。