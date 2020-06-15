在反修例示威中，有近二百名教師涉嫌專業失當被投訴，部分教師收到譴責信及警告信。教育局日前發出嘅通告列明，二○二○至二一年學年起，新增入職教師培育課程，並更新咗在職教師及晉升教師培圳要求。據悉，新教師入職首三年須完成由教育局提供的三十小時核心培訓，課程協助老師「掌握其專業角色、展現專業操守和價值觀；以及吸取最新的教育政策和措施的資訊」。

當今教育一大危機，依老朽看，便是太多黃師，他們毫無教師基本操守。講真，做得教師，應該盡心盡力教育學生成材，讓他們熱愛學習，而大學，就係引領學生研究高深學問；其次，就係培養佢哋熱愛生命，砥礪德行，而唔係培養佢哋做街頭戰士、炮灰！

然而，我們看到大學、中學嘅校園太過政治化，學生無心學習，學校完全沒有讀書風氣，加上一年到晚走上街頭反政府，至今有成三千多名學生被捕，如果說教育冇出問題，不是埋首沙堆嘅鴕鳥嗎？為了我們的下一代，教育局不能不正視，要培訓老師誠心摯意誨人不倦，引導學生愉快學習，而唔係只想搞搞震！

老朽看到國學大師姜亮夫回憶民國時期的清華大學，有這麼一段記述：在清華這個環境中，你要講不正經的話，找一個人講髒話是不可能的。先生同先生、學生同先生、同學與同學，碰見了都是講，某個雜誌上有某篇文章，看過了沒有？如果看過兩人就討論起來，如一方沒有看過，看過的就說這篇文章有甚麼好處，建議對方去看！看官，這才是值得吾人欣羨的校園風光！

如今卻是禮崩樂壞，校園政治化，大學校園固然不堪，經常張貼港獨文宣，禁錮師長，大吵大鬧，令人不忍卒睹！中學一樣亂晒大龍，又築人鏈又唱反修例歌曲，目無尊長，老朽懷疑依家學校究竟仲有冇校規、守則？再不撥亂反正，香港教育有何前途？