北韓剛剛批評南韓縱容脫北者散布反朝傳單，宣布切斷與南韓的通訊機制，更把對韓工作全面轉換定性為「對敵工作」，揚言會有反制行動。美國國務院隨即發表聲明，表示對北韓近期的舉動感到失望。美國再次在別國事情上說三道四，引起北韓不滿，迅速反擊華府，指美國沒有資格評論兩韓事務，又揚言美國如果想有一個成功的總統選舉，華府最好閉嘴。

說出事實當然是不好聽，特別是美國每每當自己是國際警察，但北韓的當頭棒喝，可說是大快人心。北韓指斥美國說，兩韓關係完全是朝鮮民族內部問題，任何人都無權說三道四、指手畫腳；又抨擊美國總是採取雙重姿態，要是南北韓關係有進展，就倍感妒忌，刻意設法阻止，當兩韓關係惡化，就裝作擔憂，指這種處理已看厭了。聲明更警告，目前美國政局比任何時候複雜，卻不管自家事，反而干涉人家，胡亂妄言，這將招致難以承擔的惡果，美國不願遭受可怕的事情，就最好閉上嘴巴，先管好自家慘況，這不僅符合美國利益，而且有益於即將到來的總統選舉。

這是近期北韓第二次批評美國干預別國事務，之前已發炮指美國干預中國主權下在香港事務的工作，這樣直接的批評，沒有其他國家敢於表達，也打中了事實的要害。北韓批評美國的種種手段絕對是事實，害怕兩韓交好後，美國在南韓甚或在遠東的影響力就會減弱，失去區域的操控權；更害怕南北韓兄弟復合，會損失了南韓在朝鮮半島守住北京的角色，所以凡事都以美國利益為中心，損害其他國家也在所不計。

美國喜歡插手別國的事不是新聞，但當今世局已不是美國說主導就能話事，還需顧及國際形勢，就以今次被北韓擊中要害來說，特朗普現急需做的，是搞好國內抗疫，保障國民生命，過程中儘管會為連任宣傳，都是自家事，但不應忽視疫情，伸手去干預別國的事。