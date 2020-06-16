正論：司法部門慎把關　莫讓亂黨逃法網

「港版國安法」如箭在弦，香港反對派反應激烈，千方百計發動文宣抹黑及妖魔化立法，出動黑暴，又煽動市民上街，連「六四」日子也不放過，動作愈大，愈反映其虛怯，正中要害故垂死掙扎。反中亂港大頭目滿腦盤算，未露風聲，嘍囉小卒卻率先雞飛狗走。

港獨組織「香港獨立聯盟」召集人陳家駒等九人在去年涉嫌煽暴衝擊立法會被捕，陳被控非法集結罪，之後獲法庭批准保釋候審，每周要到警署報到一次。控方曾要求法庭禁止被告離境，但被拒絕。據報陳被捕後數日，便與同道中人飛到台灣，舉行「臺港青年反修例座談會」。自從上月中央推出「港版國安法」以及全國人大通過立法決定後，據聞陳家駒曾多次向人表示擔心自己會被國安法制裁，更四處打聽門路潛逃。陳涉及的案件原定於七月中審訊，但六月四日沒有按時到警署報到，原來是棄保潛逃，在當日坐飛機離港，前往荷蘭阿姆斯特丹，有可能躲藏於荷蘭甚或流竄歐洲其他國家。

港獨分子陳家駒逃離法網，令人關注其他人會否倣效。而同樣是涉及非法集結相關罪行，黎智英為官媒認證「叛國禍港四人幫」之首，與另外十四名民主派人士早前因去年反修例遊行案件被捕，他本人被控合共兩項組織未經批准的集結及三項參與未經批准的集結罪，案件昨日提訊，控方指黎智英等被告有潛逃風險，要求各被告遵守更嚴苛保釋條件，惟法官准各人以原有條件保釋，案件至七月十五日再審。黎另外涉及三年前「六四」刑恐案獲法庭准保釋但禁止離境，他聲稱欲赴美，較早前申請更改保釋條件，撤銷出境限制，但被高院拒絕。

警察拉人，法庭把關，一念之差，後果大不同，陳家駒並非第一個潛逃例子，涉及二○一六年「旺暴案」、本土民主前線前召集人黃台仰和成員李東昇，棄保逃往德國，並且獲得難民庇護，即使香港與德國有引渡協議，亦無法引渡二人回港。黃、李在德國繼續對港示威潮煽風點火，但政府亦拿他們沒法子。香港律政司後知後覺，等到人去樓空，才表示基於近期再有被控人棄保潛逃，會慎重考慮在日後處理申請保釋的聆訊時，向法庭提出禁止被控人離開香港的條件，亦不排除向法庭申請覆核已獲保釋的被控人的保釋條件。

西方國家介入香港事務，美國與香港黑暴關係呼之欲出，黎智英曾赴美見政要議員，並揚言為美國而戰。美國總統特朗普早露了口風，他批評全國人大會議通過制訂「港版國安法」的《決定》草案，違背《中英聯合聲明》將「一國兩制」變成「一國一制」，故此宣布將制裁中港，取消美國對港特殊待遇、與港簽署的多項協議，當中赫然包括引渡條約。與美國同聲同氣的英國，也同時出招說放寬BNO居留權，還有台灣蔡英文也公布安置港人計劃，應該並非巧合，似為香港亂黨鋪有後路，三地相信未來可能是一眾反中亂港分子的「逃犯天堂」，這種猜測絕對合情合理，有根有據。

「港版國安法」勢在必行，當局指香港警方將成立新部門執行該法例，已展開初期工作，進行相關規劃，來勢洶洶，反對派人人自危。反修例暴潮爆發逾年，警方拘捕接近九千人，至今只有約二千人被起訴，當中逾五千六百人獲准保釋候查或拒保候查，不排除愈來愈多人效法陳家駒，聞風先遁。尤其是「港版國安法」或較現時法例實施更嚴厲的懲處，是否有「追溯效力」仍未確定，不單止反修例暴潮，甚至有份非法佔中的涉案人士亦可能會翻舊帳，當中三十九名搞手亦包括黎智英在內。黎被禁止離港，相信時間會證明是否正確的決定。

警察拉人，司法放人， 亂黨走人，見證法治崩壞，是特區法律制度最大嘲諷。類似鬧劇若一再上演，不但正義無法伸張，止暴制亂更遙遙無期。暴徒逍遙法外，還會遙控同黨繼續行動，裏應外合，搞亂香港，甚至危害國家安全，後患無窮。司法部門絕對要慎重考慮涉及示威案的保釋申請，當年黃台仰被命令交出旅遊證件，最終還不是一樣成功逃到德國！

國家安全為重中之重，凌駕制度慣例，寧枉毋縱， 有多宗非法集結案件在身、有外國連結關係的被告，應該不准保釋，還押看守才可以徹底杜絕潛逃風險。繼續現時寬鬆的把關，港獨分子陳家駒應該不會是最後一個潛逃犯，下一個會是臭名遠播的漢奸嗎？