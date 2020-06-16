神州觀察：北京疫情再反彈　常態防控莫厭煩

常態化防疫其實和漁翁撒網捕魚差不多，每天得將網撒出去，才有機會捕到魚，至於能否捕到又是一回事，總之要有不厭其煩的精神。內地雖已進入後疫情時代，日常生產生活中的「防疫之弦」仍需繃緊，不能因為一段時間沒出事就開始放鬆警惕，或是怕麻煩出現厭戰情緒、僥倖心理，須知疫情一旦反彈，便會重回封城老路，令經濟民生陷入停擺，十分折騰人。

北京市近日再現疫情反彈危機，自本月十一日於豐台區新發地農產品批發市場爆出第一宗本地個案後，疫情便一發不可收拾，短短數日已感染超過五十宗，其中更有一日單日新增三十多宗，形勢驚人。疫情並已擴散至多區，甚至出現跨省傳播現象，以致北京市目前的疫情高、中風險地區多達十一個，及需實行不同程度的封閉管理，復工復產、復課復學等社會生產活動再被緊急煞停，由此造成的各種麻煩及損失不難想見。

正如上海醫療救治專家組組長張文宏所說，中國會持續處於「接近零本土病例」的狀態，而非徹底沒有病例，此話倒也不假。老實說，人類對於任何一種突發病毒都難言做到百分百防範，再考慮到國內外疫情的現實情況，沒有哪個城市可以打包票說一定不會再發生疫情反彈；但張文宏也說了，防疫需要每個人做到各司其職，一般民眾如是，各級防疫部門亦如是，也只有拿出不怕麻煩的精神，才能真正實現聯防聯控目標，將疫情反彈風險降至最低。

惟觀乎本次疫情，各種防控漏洞與不足仍清晰可見。譬如所有疫情源頭都被指向了新發地農產品批發市場，北京市連日來正對全市相關行業展開安全衞生大檢查，那麼在爆疫之前，各農批市場經營場所的衞生防疫工作又是怎樣？是否仍暗藏野味交易未能清除，或是又像武漢華南海鮮批發市場那樣血水橫飛，垃圾污物塞滿溝渠？攤檔經營者、市場管理人員有否切實履行常態化防疫措施？總之不論病毒是從「外地」還是「歐洲」來，最終都在這裏爆了出來，新發地農批市場肯定難脫干係。

更呼之欲出的是，根據當局公布的資料顯示，該農批市場有人於本月四日已發病，卻未及時就醫；亦有人發燒多日才往醫院求診；更有發燒者先後跑了三家醫院才被確診，相當離譜。這不禁讓人聯想到哈爾濱早前爆發的院內疫情感染事件，正是多間醫院及醫務人員低劣的防疫意識和專業水平導致「毒王」誕生，亦充分證明一些地方的確很難學會吸取教訓。當局近日又在強調加強管理發熱患者，只能說明平時沒管理好，然後再免掉幾名官員交差，此舉又能否避免更大規模疫情爆發？