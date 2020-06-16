功夫茶：三地跨境健康碼　噏完無影累街坊

呢班高官唔使恨！功夫茶唔係講佢哋照擸全民派錢嗰一萬個大洋，而係劍指佢哋經常廢噏當秘笈。唉！男兒口大食四方，女人口大食窮郎，烏鴉口大等天光；講就係咁講，完全冇科學根據，之不過，高官口大累街坊，就珍珠都冇咁真！

嗱！政府抗疫早期衰甩漏已經係不爭嘅事實，後期防疫又係陰陽怪氣，等到人人都買到口罩佢就推個窩心版「好想見你底底口罩」，花費幾億劣評如潮，市面都真係唔多見底底口罩面上高高戴吖！睇怕又係好似填黑洞「打救」海洋公園同埋燶到穿窿嘅國泰航空！而真係幫到香港市民嘅粵港澳三地認證「健康碼」，早前有關高官好似黑猩猩揼心口咁誓神劈願透露已差不多完成，但尋日喺立法會一個小組委員會審議幾條因應防疫而推行嘅附屬法例，忽然又好似洩咗氣嘅氣球狂呼「我唔得」喇！

呢，食衞局副秘書長陳偉基就話，粵港澳三地政府商討框架已草擬完畢，但疫情未完全受控，三地政府處理跨境認證要好小心，又指目前還未到完全開放嘅時候！廢官廢噏，無過於此！阿哥，如果疫情受控，使鬼推三地跨境「健康碼」咩？有咗呢個「健康碼」，喺疫情未消退下就可以方便往返內地讀書、工作或霎時有急務要處理嘅市民。

依家又廢噏「要小心」、「未到時候」！如今「健康碼」臨門撻Q，又縮骨又縮沙，佗累埋內地、澳門，嚴重影響三地人團聚、工作、消費等日常生活和運作！廢官講就天下無敵又一示範！難怪民憤沸騰，怒斥成班廢柴，咪旨意凍薪過骨，應再減薪三成！計功夫茶話，嗰啲霸住茅廁唔拉矢嘅廢官，仲有啲遇難必龜縮又廢噏當秘笈嘅朽官，根本應該下台或減薪七成！尸位素餐仲有三成人工，執到啦！

有議員關注有關措施收費高昂，有乜理由內地進行新冠肺炎病毒檢測只需約二百蚊人民幣，而香港進行檢測，有消息指要成千銀以上，比澳門及內地貴幾倍！喂！阿哥，喺咁嘅情況下，醫管局、衞生署啲高官係唔係應該介入啊？應該出手幫市民做檢測而收合理嘅收費啦！廢官就回應，話留意到本港嘅核酸檢測化驗費用，較澳門及內地高昂，但認為當市場需求增加，競爭加大，相信價錢有機會下調喎！

各位街坊，面對呢啲廢官真係唔使恨！樣樣市場調節，養你哋來做乜春呢？當一個社會充斥廢官，而講大話同埋出醜就變化成政治資本，廢官依然「好官我自為之」，呢個社會可以預見，大話會一直繼續吹下去！人無恥則無敵，快啲搶閘攞一萬蚊去消費振興經濟喇！呢班空有人形身體嘅高官，冇市場調節唔會自動消失，市民焗住要學忍者！