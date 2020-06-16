「港版國安法」能否落實完整的執法權，在拘捕、搜證、調查這個環節問題不大，香港警方可以履行職責，國安駐港機關可以對此提出「指導、培訓和幫助」。然而，在檢控和審判環節就千難萬難甚至令「港版國安法」整個被顛覆。掌握檢控大權的律政司司長鄭若驊已公開叫板，要把該法的檢控大權牢牢抓在手裏，聲稱有關案件的檢控，只能由律政司提出，她還十分「寸」的反譏，若有人不信，可以試試看。

香港大律師公會日前提出的對「港版國安法」十一項要求，提到「在獲律政司司長同意之前，檢控工作不能展開」。而審判權方面，大律師公會提出，香港法院應有全面和完整的司法管轄權，不應規定只容許中國籍法官審案。他們還提出，除由香港終審法院提請外，全國人大常委會不應就「港版國安法」釋法。

可以肯定，香港司法體系的檢控部門和法院審判，對「港版國安法」這一國家法律是全面抵制的，中央和港人絕對不能指望在他們掌控下「港版國安法」能夠落實。在現有體制和人事下，香港「檢控」和「審判」也絕不可能像警隊似的，接受國安駐港機關在涉及國安案件上的「指導、培訓和幫助」。解決之道，只有一途，那就是「港版國安法」的執行，當在國安駐港機構的「指導、培訓和幫助」下交由香港警方完成拘捕、搜證工作；而「檢控」和「審判」工作要與國家司法體系相連接，由國家檢察院檢控和內地法庭審判。不要忘記，「港版國安法」是全國性的法律——「國家安全法」在香港實施。

大凡全國性的法律包括「國安法」，若遇案件，根據需要從不局限於案發地的當地警察部門執法，其他地方的警察也可執法。而檢控和審判工作，亦可交「異地」檢察部門和法院辦理，如河北的案子可以交給山東；山東的案子可以交給江蘇等等。因此涉及「港版國安法」的案子不論是拘捕、檢控、審判、關押，可由中國內地任何一個地方辦理，根本不是問題，這些權力只在國家司法手中，香港不可染指。