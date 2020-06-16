如果說回歸以來中央在香港問題上一直處於被動地位，那麼隨着「港版國安法」即將出台，中央顯然已化被動為主動。儘管反中亂港勢力還會垂死掙扎，外部勢力還會說三道四，但一切都已不重要了，只要中央牢牢掌握主動權，任何阻力都不是阻力。

過去中央總是怕事怕亂，對港政策一味和稀泥，殊不知愈怕事愈多事，愈怕亂愈混亂。反中亂港勢力將中央的忍耐視為軟弱，因此得寸進尺，步步進逼，終於爆發這場旨在奪權的反修例黑暴，也終於迫使中央出手反擊。這正是物極必反的道理，如果不是反中亂港勢力太過囂張狂妄，外部勢力太過肆無忌憚，中央也許還在堅持「五十年不管」。所以說，黑暴未必沒有一點正面意義，起碼促使中央下決心撥亂反正，這個結果恐怕是反中亂港勢力和外部勢力始料不及，他們貪勝不知輸，最終搬起石頭砸自己。

當然，反中亂港勢力不會善罷甘休，外部勢力也不會就此收手，但那又如何？即使黑暴持續，也不過如此而已，反正香港已爛到這種地步，沒有甚麼好顧慮的；何況在警方強力執法之下，黑暴已成強弩之末，再也不可能重演去年的大規模騷亂。至於美國的所謂制裁，更是雷聲大雨點小，沒有甚麼大不了，畢竟美國正面臨世紀疫症及反警暴騷亂雙重夾擊，特朗普自身難保，已變不出甚麼新花樣。有人說，美國最近對中方包括香港發射的都是一些空包彈，信然。

說到底，香港事情純屬中國內政，沒有必要看洋人和洋奴臉色。既然中央決心撥亂反正，就必須快刀斬亂麻，盡早完成「港版國安法」立法並付諸實施，而不能拖泥帶水，尤其不能聽信讒言，將執法權和司法權拱手相讓。律政司司長鄭若驊聲稱「港版國安法」原則上不會有追溯力，亦沒有理據限制外籍法官審理涉及國家安全的案件，這分明是別有用心，她到底站在甚麼立場？