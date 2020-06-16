世紀肺炎疫情爆發初期，北京已經嚴格控制出入，所以比較不受影響，可是最近疫情復燃，個案突然大幅增加，五日出現接近八十宗，而且患者多數都是來自位於豐台區的新發地市場，據說是三文魚砧板播毒，信不信由你，但情況與武漢華南海鮮市場極為相似，令人擔憂，當局實施社區出入控管及病毒篩檢。為甚麼新發地市場會是新傳播源頭，仍未可知。現在有研究指病毒出現變種，內地專家表示，病毒毒株不似是大陸流行的類型，初步判斷是歐洲變種，是全國疫情相對平靜後最大的一次考驗，並指如處理不好，會形成第二波疫情。

那邊廂美國及巴西疫情也反反覆覆，美國全國在過去星期六新增超過二萬五千宗確診病例，是上月初以來最高，衞生官員料與上月下旬國殤日假期放寬部分防疫措施，民眾外出聚會有關，紐約州州長也批評民眾無視法例社交距離要求，但特朗普作為總統，卻帶頭在本周六恢復在俄克拉何馬州舉行競選集會，大批群眾聚集又是交叉感染的溫床，即使呼籲參加者戴口罩，又有何用？諷刺的是，該國研究發現新冠病毒曾出現突變，更容易入侵人體，傳染力劇增十倍，特氏沒有留意嗎？

世界各地新冠肺炎疫情還沒有喘定，今年內經濟復甦機會很微，香港現時還在封關狀態，防疫措施還未完全撤銷，所以疫情才受控，但經濟似乎已經等不了那麼久。

粵港澳健康碼互通臨門變卦，證明雖然有急切需要恢復往來，免除隔離，但現在疫情恐怕有第二波爆發，誰敢放心讓外地人自出自入呢？一旦變種新冠病毒侵入，出現無數病灶及隱形傳播鏈，一發不可收拾，醫療系統崩潰，那就徹底玩完了。不過香港官員就不用怕仕途玩完，內地還會有官員因防疫失職而下台，特區近年的高官卻都是金剛不壞之身呢！