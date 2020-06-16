美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德被白人警察拘捕時壓頸致死的慘劇，除了引起不少大城市的騷亂外，也帶動全國上下不分種族，要求終止歧視爭取種族平等的浪潮，這股浪潮暫時未見平息迹象。

爭取種族平等的行動逐漸擴大到要求糾正美國歷史上曾經發生的種族問題，不少歷史上的瘡疤被陸續挖開，一些城市中豎立的昔日英雄紀念塑像紛紛被要求拆除。例如有人重提美國早期立國樑柱之一，獨立宣言的重要撰寫人，第三任總統湯馬斯‧杰弗遜是黑人奴隸主，曾擁有逾六百五十名奴隸，並與一名女黑奴誕下幾個子女，因此，有人要求把他在大學校園內的塑像移除。美國國父華盛頓也被指身為奴隸主，支持奴隸制度，有人呼籲把他的紀念塑像從各州移除。

南部各州也出現性質類似的拆除塑像風潮，不少在南北戰爭中南軍的領袖人物如南軍統帥羅拔‧李將軍的塑像自然無可幸免，在一些南部城市裏矗立的南軍州長塑像或被鋸去頭顱，或整個塑像被拉倒，也有人要求不再懸掛南軍旗幟。

這股追求政治正確之風也吹到美國軍隊，有人提出不少以昔日南軍要人或具紀念性要塞命名的美軍基地應該改名，軍方內部對此意見分歧，特朗普則聲明反對改名。

另外一樁關係政治正確的爭論是紀念歐洲人初抵美洲的先行者哥倫布，聯邦政府定下每年十月十二日為哥倫布日，或者以十月第二個星期一為聯邦假期，以作紀念。不過哥倫布日很早便已引起爭端，意大利裔美國人和天主教徒都認為哥倫布日是肯定意裔和天主教徒對美國的貢獻，反對者指哥倫布登陸北美後曾俘虜及殺戮土著，捕捉作奴隸並運回西班牙出售，可見也是歷史備受爭議人物。有少數州郡一早便拒絕慶祝哥倫布日，改名為美洲土著紀念日，現今爭取種族平等運動熱潮擴散，不少城市都已扳倒哥倫布紀念塑像，如何為哥倫布日改名仍在爭議中。

美國的政治正確風氣正在蔓延，英國已經開始有團體步其後塵，要求檢討英國近代歷史的偉人偶像，看他們是否犯下人權和道德污點，以決定他們的名字和塑像是否應該保留。第一個被盯上的是邱吉爾，他在英國議會前的銅像底座被人噴漆，寫上「種族主義者」、「黑人生命重要」等字樣，英國首相約翰遜對此塗鴉行為表示不滿，認為邱吉爾是英國近代偉人，應該紀念。英國是老牌帝國主義、殖民主義國家，曾稱霸全球，聲稱日不落國，整個征服和殖民歷史血漬斑斑，如要就政治正確立場重新檢視，恐怕沒有幾多個歷史人物能保持乾淨。