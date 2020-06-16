「港版國安法」，一出妖邪驚！中央立法無人可阻，反對派惟有不停打輿論戰，以似是而非的邪說迷惑公眾，企圖再起波瀾。奈何，邪說一聽就知沒有道理，不管講者如何以法律做包裝，內容也是站不住腳。

港大法律學院一位知名教授說：「任何一個國家都有國家安全法，但我未聽過有一個國家訂立國家安全法，個草案連市民睇都冇得睇！」形容魔鬼在細節中。他又稱，高叫港獨口號不應構成顛覆國家政權或分裂國家，要有實際武力行動才算，否則便屬言論自由；最重要的一句是：「若有人提出反對港版國安法，不應被視為取消參選資格的理由。」

哈哈哈，「港版國安法」屬全國性法律，不經本地立法，由人大立法，人大是全國最高權力機關，代表全國十四億民意，不知那位教授還要在事前看甚麼草案？如果反對派當年沒有煽動五十萬人上街反對二十三條，由本地立法，市民要看甚麼草案也可以，豈需全國人大越俎代庖？

至於沒有武力實際行動，即使高喊港獨也不犯法，更是笑話。正如有人駁斥，在飛機上高喊劫機沒有行動，這是否也是言論自由？如不犯法，不如請反對派政客飛美國途中試一試。最後一如前述，國安法屬全國性法律，人大通過後列入《基本法》附件三實施，而立法會議員宣誓時，需表明誠心擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特別行政區。數年前小學雞政客在立法會宣誓時不莊重並展示港獨標語也被DQ，敢問不擁護《基本法》內全國性法律的參選人，為何有資格參選？

顯而易見，反對派面對國安法立法淆晒底，最驚不能入閘參選立法會，別說「35+」美夢隨時成空，每月近十萬元薪金更是見財化水。家陣咁嘅時勢，反對派個名又臭晒，一旦失去議席，還會有企業聘請嗎？不全職瞓街實現人生更精彩，還會有其他出路嗎？