一位資深的時事評論員，這兩年運交華蓋，近日更自謂身體違和，最嚴重時，險些兒丟了性命。跟這位仁兄分屬同行，故我跟朋友談及此事，不無唏噓。但朋友對世事洞明，也深通佛理，所以提出了與別不同的見解。

這位朋友認為，從政或從事時評行業最易造業。去年掀起的反修例運動，開香港數十年未有之亂局，示威者崇尚「勇武」，鼓吹「違法達義」，進而聚眾衝擊立法會，擾亂社會秩序，對異見者訴諸暴力。凡此種種，正是好些自命閃耀着正義光環的政客，不停煽惑年輕人所造成的結果，而上述的時評人可謂開風氣之先。

所謂「因果循環，報應不爽」，種的是善業、惡業，往往論其心多於論其事。你口宣是為正義而戰，究竟是真心相信所做的事是對，抑或知道此事有害大眾，仍蓄意鼓吹？假如屬於前者，那麼即使你認為的正義之事實屬不義，亦只代表你知見有偏，種的惡因還不大。最怕是你明知事情不對，卻因為個人利益，仍要顛倒黑白，蠱惑人心，這便是存心為惡而自招天罰了。

譬如英國首相約翰遜，據說骨子裏反對英倫三島脫離歐洲聯盟，但此君為覬覦相位，刻意鼓動民眾支持脫歐，最後成功了，他亦入主了唐寧街十號。然而，上天報應無差，約翰遜兩個月前染上新冠肺炎病毒，險死還生，有人認為這就是因果循環的道理，而他的惡報是否至此而止，尚屬未知。

早年，一位號稱「十點前香港特首」的電台評論員，被人在街頭砍至重傷；如今壹傳媒創辦人黎智英亦要面對多宗案件的司法程序。檢點下來，不少掌握傳媒話語權的人，若然肆意煽惑群眾，製造社會紛亂，到頭來似乎都難得善果。今日仍然掌握「第四權」的袞袞諸公們，一言一行，又能不慎哉！