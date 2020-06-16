大道日以沒，誰與相維持？政府將於下周日開始就「現金發放計劃」進行登記，向每名年滿十八歲嘅香港永久性居民派發一萬元。對於基層，那是遲來的「救命錢」，係久旱逢甘霖。然而對於一眾高官，那一萬元應該係「濕濕碎」，試想三、四十萬元月薪嘅問責高官，每朝迎接晨光第一線，悠悠然從高床軟枕醒來，眼屎未抹、白眼都未反，已經有逾一皮嘢進帳喇！

政府回覆本報查詢時表示，特首、三名司長及十三名局長亦將會領取一萬個大洋，藉消費刺激本地經濟喎！但被問到會否將款項捐出時，均冇正面回應。至於早前公開呼籲市民捐出一萬蚊予非政府機構（NGO）嘅民政事務局局長徐英偉，同樣冇表明捐款。呢啲就係典型高官嘅賣相：聲大大，無貨賣。亦即吾人所嘲喻嘅空心老倌，至叻虛張聲勢，雷聲大雨點小，只聞樓梯響，不見人下來！起碼你叫市民捐出一萬蚊，係唔係好應該自己以身作則先捐吖？叫人衝，自己鬆！

對比二○一一年政府全民派六千蚊，唔少政商界名人均承諾將款項全數捐出。據政府資料顯示，當年共約六百一十二萬人成功登記領取，涉及款項達三百六十七億元；當時有評論指出，向富人派錢係錯用資源，一眾政商名人隨即承諾將六千個大洋捐出。今次政府派一萬元，相對於當年環境，市道更差，黑暴疫情雙夾擊下，民生更加多困，惟此次派發一萬元，至今未有任何人士公開表明捐出款項。有學界及政界人士炮轟政府此舉完全係「守財奴」，一味話會將該筆款項用於本地消費，推動刺激經濟，做法係「講一套，做一套」。

呢班高官都真係唔使恨！喺經濟凋敝、民生多艱下，若然政府高官真愛民、關心民瘼，捐出這一萬蚊做善事，總比自己購物享受為佳吧？學者炮轟廢官冇政治智慧。對市民施恩豈能如放債，富而好施才是正道！