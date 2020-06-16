新冠肺炎果然棘手，盛夏來臨之際，疫情不但沒有趨緩，反而出現第二波，美國的麻煩尤其大，第一波根本從沒過去，近期還因為反種族歧視抗爭演變成暴亂，令疫情升溫。已經解封的部分州份近日確診人數不斷上升，抗爭活動又因世界各大城市的聲援而火上添油，暴疫彷彿拉扯美國向下沉淪的雙漩渦，特朗普雖然還在甩鍋，這一次卻甚麼用都沒有。

美國已有二百萬人感染新冠肺炎，死亡超過十一萬人，疫情如此慘重，與美式封城、隔離措施有名無實有關，城市及經濟運作停頓，但人的隔離卻絕對失敗，美國人不戴口罩、不守社交距離，結果是經濟受了重創，疫情卻無法控制，全美每日感染人數一直徘徊於二至三萬人之間。

近期大事更不好了，多個州與城市解封後，病毒再肆無忌憚傳播，加上美國超過二百多個城市都爆發了反種族抗爭運動，各城持續兩周有數以千萬計居民聚首，結果疫情因暴亂大傳播，還是暴亂因疫情累積恨怨，說不清了。

如今全美五十個州中已經有二十二州確診數字回升，加州、德州、佛羅里達州等人口稠密的州份全在列，德州單日新增確診個案暴增至二千五百多人；佛羅里達州亦飆至近兩千人，這兩個大州的單日感染人數都創疫情爆發以來的新高。美國醫療界已篤定疫情第一波未過，第二波已至，悲觀估計八月份死亡人數會衝破十四萬大關。

新冠肺炎疫情嚴重，人禍更烈，美國的反種族歧視抗爭已持續兩個星期，至今沒有任何落幕的迹象，因示威者除被認定是暴亂者之外，官方尤其是聯邦政府幾乎沒有任何和解行動，特氏照樣在推特點火，白宮照樣甩鍋給反政府組織、俄羅斯甚至中國，聯邦政府至今沒有與黑人團體、民意領袖會面協商的意願，也沒有官員代表政府出手安撫黑人抗爭勢力，如此領導，能化解非裔社群的怒與恨就怪了。