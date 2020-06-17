功夫茶：漢奸黎一身係蟻　官司多到痕死了

三國名將趙子龍，匹馬單槍闖曹營，據悉佢一生單挑二十多次未曾敗績，號稱「一身都是膽」嘅英雄，觀其威水戰績，的確令人血液沸騰！之但係一個人如果一身都係蟻，黑糝糝成舊炭，臉如土灰，咁就樣衰難睇到極！

唔使問阿貴，各位街坊都知功夫茶講緊被中央點名批評係「叛國禍港四人幫」之首嘅漢奸黎，前日佢與另外十四名被告到西九龍法院應訊，有市民與政治團體分別喺壹淫媒大樓及法院外怒斥佢係「賣國賊」，又高呼「打倒漢奸黎智英」、「嚴懲漢奸黎智英」等，可見佢嘅大漢奸形象確深入香港民心！

嗱！屈指一計，漢奸黎涉及五案共七罪，被控兩項組織未經批准嘅集結及三項參與未經批准嘅集結罪，每罪可囚五年。漢奸黎另外今年「六四」涉及煽動非法集結及三年前「六四」刑恐案待訊，後者獲法庭准保釋但禁止離境。你話咁多官司纏身，係唔係一身蟻啊！蟻多摟死象啫，之不過，漢奸黎一身蟻，睇怕唔摟死自己都頭痕坐立不安啩！

一個人衰起上嚟當真有條路㗎！是咁的，壹淫媒漢奸黎位於將軍澳工業邨嘅廠房，早前經營一間為其他公司提供「公司秘書」服務，名為「力高顧問有限公司」嘅公司，涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，事件被踢爆後，有關公司已急急腳搬到灣仔東超商業中心，顯然有人「身有屎」。據悉事件有新進展，警方商業罪案調查科經調查後，懷疑該秘書公司涉嫌違規，尋日派員到上述商業中心搜證，檢走一批證物，暫未有拘捕行動。

事實上，警方喺今年五月上旬已接獲報案，指一間公司涉嫌以欺騙手段把將軍澳辦公大樓分租予其他公司使用，涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，騙取廉價租金；亦涉嫌無牌經營秘書服務業務，疑違反《打擊洗錢條例》。

呢，力高顧問有限公司董事現為漢奸黎及其左右手Mark Simon；該公司為漢奸黎兒子黎耀恩經營嘅至少九間食肆及公司提供「公司秘書」服務。據查冊得知，仍未見有關公司為提供「公司秘書」服務而註冊。任何人如在香港無牌經營信託或公司服務，一經定罪可被處罰款十萬蚊及監禁六個月。

漢奸黎惡貫滿盈，為銷多幾份旗下刊物，多年來涉及捏造假新聞屈人叫雞、中傷名人患癌、指某名牌洗頭水用咗會生癌，搞到人哋雞毛鴨血；一個以功利打倒天理嘅大漢奸，天理昭昭，報應不爽，依家一案接一案，一身都係蟻，今趟唔係「爽死了」，係「痕死了」！心都難得一秒安寧也！「一日一毒果，原來害死我！」功夫茶只能說，人無善志，雖勇必傷！沒有仁義道德觀嘅大漢奸，心中毫無準則，到頭來多行不義痕死了！