世界視線：美國航母聚印太　朝鮮半島戰鼓急

平壤當局悍然炸毀開城工業區的兩韓聯絡辦公室，表面原因是不滿脫北者在邊境派撒傳單，但這顯然是說不通的。就在北韓領袖金正恩的胞妹金與正上周發出爆破警告之時，印度太平洋區亦自過去三年來，首度集結了三個美軍航母打擊群，這恐怕才是引起北韓激烈反應的根本原因。

在新冠肺炎疫情打擊下，美國多艘航母年初喪失戰鬥力，一度絕迹於西太平洋。現下疫情未除，羅斯福號、尼米茲號、列根號三艘航母居然重整旗鼓，在西太平洋空群而出，其戰鬥意志不可謂不強。外間認為，導致美國航母冒疫情出海的主因，是要在台海以至南海對中國實施武力阻嚇，以配合特朗普的對華強硬政策。但對於北韓領導層而言，中美角力引發的衝擊波顯然不止於此。

自韓戰以來，在美國對華圍堵的戰略中，台灣與朝鮮半島南北呼應，為駐日美軍基地提供了前鋒與側翼，這亦使得三地之間的防禦具有互動關係。若中美角力升級，甚至是台海爆發衝突，美軍無力施援之下，不排除會海陸空直取半島，即使做不到「圍魏救趙」，亦可為駐日美軍守住一塊可供登陸的跳板。

在亞洲安全格局巨變的當下，這是北韓不得不防範的局面。早在一七年特朗普上台之初，美軍就曾派出三艘航母在半島以東集結，毫不掩飾其劍指北韓的意圖。而在當前中美關係交惡之際，被指親近中朝的文在寅政府，亦受到南韓親美力量日趨沉重的壓力。因此，北韓通過炸毀兩韓聯絡辦公室，搶先實施了戰鬥動員，並警告美國和南韓親美勢力勿過雷池。在震耳欲聾的爆破聲之中，實際上又包括另一層微妙的訊息：北韓不想捲入戰火。三八線以南恐怕也聽懂了，因此青瓦台對於北方的爆破，也只是一句「深表遺憾」帶過。

另一邊廂，三個航母打擊群貌似規模龐大，華府實則左支右絀。威懾中國是主線，但解放軍正同時向台海前沿和中印邊境運動。所謂兵不厭詐，哪一個方向才是主場？在未確定之前，華府同樣也只能對北韓的警告保持低調。