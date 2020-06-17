神州觀察：北京疫情勢頭猛　二次爆發隱憂增

北京市本輪新冠肺炎疫情反彈勢頭迅猛，據國家衞健委通報，截至六月十五日二十四時，當地再添二十七宗本土病例，五日累計已破百宗，北京被迫再度進入「戰時狀態」，民眾更擔憂或會由此引發全國二次疫情大爆發。世衞組織將之列為重大事件，警告所有已遏止病毒傳播的國家仍需保持高度警惕，嚴防疫情復發，可謂一針見血。

武漢大學病毒專家楊占秋表示，北京連日來的病例激增情況，說明在新發地批發市場發現的病毒，傳染力應比武漢華南海鮮批發市場的病毒更強，亦為疫苗研發帶來更大難度。正如有專家所說，若想全面戰勝新冠肺炎病毒，最終還得靠研發出疫苗，實現全民接種，絕不能指望像某些西方國家設想的以「群體免疫」應對；以中國的人口基數，那樣做至少要死數百萬人，代價誰也付不起。只是此前的病毒疫苗還未研製成功，如今又出現更兇猛的病毒，簡直添煩添亂，勢令疫情防控形勢更糟糕。

另一個現實隱憂在於，本次爆疫的新發地批發市場不但是北京最大的蔬果供應基地，更是全國乃至全亞洲交易規模最大的農產品批發市場，約有二十個武漢華南海鮮批發市場那麼大，每天至少有上萬人、幾千輛貨車從全國各地湧入，一旦爆疫，擴散起來便會「一傳十、十傳百」，呈幾何級數飆升，結果可以想見。北京市當局近日發起的「敲門行動」大排查更發現，自上月三十日以來，曾去過該市場的人員有近二十萬之多，期間又存在多少社會交叉感染，在京的、離京的都將病毒帶去了哪裏，根本無法全面追蹤統計。

各界普遍擔憂，已經「半城淪陷」的北京市最終會否全面失守，以至成為全國疫情二次大爆發的導火線，重蹈武漢覆轍。至少從目前來看，跨省傳播現象已在上演，繼遼寧之後，河北、四川等省近日亦出現北京關聯病例，進一步擴散風險或在朝夕之間。而在廣東、上海、內蒙古等地，境外輸入及本土病例近期亦趨頻繁出現，在內憂外患之下，萬一疫情繼續惡化，令全國經濟民生再次停擺，又還有多少人能撐得住？

值得一提的是，當初武漢市爆疫後，遭到來自全國的有意無意歧視、抵制，而北京這個代表首都形象、國家形象，具有最高政治戰略定位的「首善」之都，更對其他所有疫區、尤其是武漢實施了最長久的抵制封鎖，想進北京城根本沒門；乃至為了防範境外疫情輸入風險，所有入境航班都不得進入北京，需犧牲其他城市利益來確保首都安全。結果費了這麼大力氣仍未保住，四月已反彈過一次，這次又來，且來得更為猛烈，以致反過來被全國各地群起抵制，堪稱諷刺。